Ce mercredi, le Tango Bourges Basket affronte Roche Vendée pour son premier match amical de préparation avant le début officiel de la saison. L'entraîneur Olivier Lafargue confie son impatience et celle de ses joueuses, après cinq mois de pause forcée.

"On a tous hâte de retrouver les terrains" : premier match amical pour le Bourges Basket

Après cinq mois sans la moindre compétition et sans le moindre match à cause de la pandémie de Covid-19, les joueuses du Tango Bourges Basket vont à nouveau fouler les parquets d'un terrain. Les Berruyères affrontent Roche-Vendée, ce mercredi à 19h à Tours. Un match amical, le premier d'une série de six. "Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué ensemble au basket que ça manque à tout le monde", souligne Olivier Lafargue, qui va entamer sa quatrième saison comme entraîneur du Bourges Basket.

On a tous vraiment hâte de retrouver sur le terrain et le public

"On a tous hâte d'avoir une opposition autre que celle de l'entraînement, de voir comment on va pouvoir trouver des automatismes avec les nouvelles coéquipières mais aussi avec les anciennes avec lesquelles on n'a pas joué depuis cinq mois", ajoute le coach berruyer. Olivier Lafargue a gardé le contact avec ses joueuses pendant toute la durée du confinement. "Toutes les filles ont été extrêmement professionnelles. Je ne sais pas si elles avaient peur d'être en retard à la reprise mais elles sont toutes revenues en excellente forme", précise-t-il.

Le premier match officiel, ce sera la finale de la Coupe de France vendredi 18 septembre, à Paris, face à Lyon ASVEL. "Ça va monter graduellement jusqu'à la finale de cette Coupe de France contre Lyon ASVEL. On essaiera d'être le plus prêt possible pour pouvoir gagner cette Coupe", conclut Olivier Lafargue.