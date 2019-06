Accession à la Pro A : Rouen remporte le match contre Orléans (78-63) et peut croire en la montée

Rouen, France

C'est dans un Kindarena plein à craquer - 5594 spectateurs, un record - que les rouennais se sont imposés face au Orléans Loiret Basket 78 à 63. Une victoire qui permet au RMB de rêver d'une montée en Pro A. Le club d'Orléans avait remporté le premier match de la finale d'accession à la Pro A dimanche dernier.

Les rouennais étaient présents

On peut le dire, le RMB (Rouen Métropole Basket) a été plus fort qu'Orléans ce mercredi soir. Ils étaient présents en défense et réactifs dans leurs contre-attaques. Ils ont été bien supérieurs dans tous leurs lancers.

Et les rouennais ont mis les bouchées doubles lors du 3e quart-temps. Il a démarré sous les chapeaux de roue avec de nombreuses contre-attaques. C'est à ce moment que Rouen a commencé à dominer et à creuser l'écart. A la fin de ce 3e quart-temps, les hommes d'Alexandre Ménard mènent 66 à 42. Une belle avance.

Orléans a tenté de réduire l'écart dans le 4e quart-temps. Sans conséquence. A la 5e minute, Rouen mène déjà 72 à 55.

Le meilleur marqueur de cette rencontre du côté de Rouen est Jessie Begarin, le capitaine, avec 43 points. Derrière lui, Lasan Kromah et A'lonzo Coleman avec respectivement 38 points. Jean-Baptiste Maille, lui, est à l'origine de 22 points.

Alexandre Ménard, le coach du RMB, ne veut pas crier victoire trop vite Copier

Un Kindarena en ébullition

C'est sous les yeux de 5594 spectateurs que les rouennais se sont imposés, un record pour le club. Des applaudissements et des encouragements. C'est peut-être ce qui a aidé les Normands à remporter ce match.

Ecoutez ces supporters heureux à la fin du match Copier

Le troisième et ultime match aura lieu à Orléans à 16h30.