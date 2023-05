Accord entre Dragan Mihailovic et les Vikings du Caen Handball pour clore cinq années de procédure

Le conseil de Prud'hommes ne jugera pas de nouveau le Caen Handball pour licenciement abusif envers Dragan Mihailovic. Les deux parties ont transigé et trouvé un accord pour clore un dossier désormais vieux de près de cinq ans et que tout le monde souhaite laisser derrière lui.

En 2018 , le club caennais avait licencié le technicien franco-serbe pour pour faute grave et l'accusait de harcèlement moral et sexuel envers une intervenante du club et plusieurs autres employés.

Dragan Mihailovic avait alors saisi le Conseil des Prud'hommes pour licenciement abusif. Après enquête, les juges avaient estimé en janvier 2022 que les faits n'étant pas caractérisés, le harcèlement ne pouvait être retenu et conclut que le licenciement était abusif.

Les Vikings du Caen Handball avaient été condamnés à verser 70.000 euros au coach serbe et dans la foulée avaient décidé de faire appel de la décision.

Cet accord permet donc de clore le différend entre les deux parties. Le club caennais ne souhaite pas le commenter au moment où il célèbre l'une de ses plus belles saisons sur le parquet.

