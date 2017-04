Handball : le HBC Nantes tombe avec les honneurs en 1/8e de finale de la Ligue des Champions

Les handballeurs nantais s'arrêtent en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Ils ont été éliminés ce samedi par le PSG Handball. Défaite à Paris 35/27. Leur première à l’extérieur cette saison en Ligue des Champions.

Ils avaient débuté leur campagne en Ligue des Champions au fin fond de l’Ukraine en septembre dernier, les handballeurs Nantais l’ont terminé à Paris au pied de la Tour Eiffel. Après un match nul 26/26 à l’aller, le H a cédé face au PSG lors du match retour (35/27). "Le score est sévère. Il ne reflète pas la physionomie du match. Mais c’est la meilleure équipe qui a gagné" affirme l’entraîneur nantais Thierry Anti. Le HBC Nantes avait pourtant bien débuté la partie en menant 11/9. En revanche, la deuxième période a été à sens unique. 20/14 pour les Parisiens.

Six arrêts en tout pour les deux gardiens nantais

Le HBC Nantes a surtout été défaillant en défense. "Nous avons pris trop de buts" glisse Thierry Anti. "Nous n’avons pas eu assez d’arrêts de la part de nos gardiens" précise le technicien nantais. Seulement six arrêts en 60 minutes. "Pas question de leur en vouloir. Peut-être aussi que notre défense n’a pas été assez agressive" affirme l’arrière du H Olivier Nyokas.

Nikola Karabatic © Maxppp -

Nous n’avons jamais baissé les bras. Nous avons été présents dans le combat. Les Nantais ont bien joué. Mais notre jeu rapide leur a fait mal. Nous avons surtout été forts dans nos têtes" - Le demi-centre du PSG Nikola Karabatic

Deux défaites consécutives pour le HBC Nantes. Du jamais vu cette saison.

Pour sa première campagne en Ligue des Champions, le bilan du H est plus qu’honorable. Dix victoires, deux nuls et deux défaites. "Nous sommes à notre place" glisse Arnaud Siffert. "Nous avons peut être un petit coup de mou physique en ce moment mais pas question de tout remettre en cause après cette élimination" reconnait le gardien du H. "Nous n’avons pas le droit de baisser la tête. La saison est encore longue" prévient l’international français Olivier Nyokas.

Les joueurs du H remercient les 300 supporters nantais venus à Paris. © Maxppp -

Prochaine échéance pour le H vendredi à Reims en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Dunkerque.