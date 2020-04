VIDÉO : Alain Thinet, coach du SCBVG, évoque la fin de saison 2019/2020 de Pro B

France Bleu Saint-Étienne Loire est partenaire du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. Chaque début de semaine, le club a une fenêtre privilégiée dans l'émission 100% Club. L'émission est suspendue en raison du confinement mais le SCBVG est toujours là. Place au coach : Alain Thinet.

Les doutes autour de la saison 2019-2020

Si la saison devait s'arrêter ou être une saison blanche, Alain Thinet serait très déçu au vu des bonnes performances de son équipe. Il indique également que ce serait un coup dur pour des équipes qui ont "performé" comme Quimper par exemple.

Il serait partisan d'une fusion entre la saison 2019/2020 et celle de 2020/2021 car on garderait les résultats acquis jusqu'au confinement. Mais il avoue que ce sera très compliqué car, à partir du 30 juin, il y aura des mouvements durant l'été avec des transferts d’entraîneurs et de joueurs.

Le départ de Grimsay Paumier

Le SCBVG a déjà acté un départ. On a appris la semaine précédente la signature de Grismay Paumier au CSP Limoges. L'intérieur droit, à Saint-Chamond depuis 2013, s'en va découvrir la Jeep Élite avec l'un des clubs historiques du basket français. Alain Thinet confie que le club ligérien avait proposé une prolongation de 3 ans. Paumier était favorable mais il a reçu plusieurs demandes de club de Jeep Elite. À 31 ans, il a décidé d'aller découvrir le plus haut niveau français, choix que comprend parfaitement son coach. Malgré tout, Alain Thinet est triste de voir partir ce joueur qui était emblématique du club de la vallée du Gier.

Alain Thinet prépare déjà la saison prochaine, la reprise annoncée pour septembre, avec justement l'objectif de remplacer Grismay Paumier et de renforcer le club pour être encore plus performant.