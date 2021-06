Alexandra Lacrabère de nouveau sélectionnée pour les Jeux olympiques avec l'équipe de France de handball

C'est officiel, la désormais ex joueuse de Fleury-les-Aubrais, Alexandra Lacrabère, est sélectionnée pour les Jeux Olympiques dans l'équipe de France de handball à Tokyo, en juillet. Elle fait partie du groupe des dix-huit joueuses sélectionnées. Une dernière sélection avec seulement quatorze joueuses sera effectuée dans les prochaines semaines, mais il ne fait pas de doutes que l'ex Panthère ira à Tokyo.

Alexandra Lacrabère a signé début mai un contrat avec le club Chambray Touraine Handball. Après avoir passé trois saisons dans le Loiret, l'ailière a décidé de quitter le club après une saison mitigée (9e place pour le Fleury Loiret Handball au classement, puis une place de premier à l'issue des plays-downs).

Ses 4èmes Jeux

Il s'agira de la quatrième participation de la béarnaise à des Jeux olympiques, après Pékin en 2008 (5ème), Londres en 2012 (5ème) et Rio en 2016 (la France avait décroché la médaille d'argent). A 34 ans, Alexandra Lacrabère, qui en est à 185 sélections en bleu depuis 2006, sera une des joueuses expérimentées de l'équipe de France à Tokyo.

Alexandra Lacrabère retrouve son équipe de Fleury-les-Aubrais après avoir conquis le titre de championne d'Europe © Radio France - Eric Normand

"Notre objectif, c'est ramener l'or et on a vraiment l'équipe pour ça. On a déjà prouvé lors de la dernière compétition qu'on est encore présentes [finaliste du dernnier Euro en décembre 2020], on a beaucoup de jeunes joueuses qui jouent dans les meilleures clubs européens, c'est pour ça que je vous dis qu'on a les armes pour aller décrocher cette médaille d'or, et j'espère profondément qu'on y arrivera", expliquait Alexandra Lacrabère il y a quelques semaines au micro de France Bleu Orléans.

La loirétaine Foppa Pauletta aux JO aussi

Notons qu'une joueuse loirétaine est, elle aussi, sélectionnée en équipe de France de handball féminin pour les JO de Tokyo : Pauletta Foppa, originaire d'Amilly, près de Montargis, et qui évolue à Brest, est retenue. A 20 ans, elle a déjà participé aux championnats d'Europe 2018 et 2020.