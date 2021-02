Alexandra Lacrabère quitte le Fleury Loiret Handball à la fin de la saison !

Le Fleury Loiret Handball annonce, dans un communiqué, ce lundi que sa joueuse emblématique depuis 2018, et capitaine, Alexandra Lacrabère quitte le club à la fin de la saison 2020/2021. L'an dernier, l'internationale tricolore avait pourtant prolongé jusqu'en 2022. Une "rupture d'un commun accord".

C'est une surprise : le Fleury Loiret Handball annonce ce lundi qu'Alexandra Lacrabère, sa capitaine, va quitter le club à la fin de la saison 2020/2021. Internationale tricolore, arrivée dans le Loiret en 2018, la béarnaise avait pourtant encore un an de contrat, puisqu'elle avait prolongé l'an dernier.

Rupture à la demande d'Alexandra Lacrabère

Le club dit avoir "donné une suite favorable à la demande de la capitaine des Panthères de rompre son contrat d’un commun accord, pour raisons personnelles, un an avant son terme". Alexandra Lacrabère, 33 ans, a un des plus beaux palmarès du handball féminin français, championne du monde 2017, championne d'Europe 2018, vice-championne olympique en 2016 et vice-championne d'Europe fin 2020.

Alexandra Lacrabère reste en Centre-Val de Loire et évoluera la saison prochaine à Chambray-les-Tours, en Ligue Butagaz Energie.

Raïssa Dapina s'en va aussi

Autre annonce : l'internationale sénégalaise Raïssa Dapina, arrivée en 2017 à Fleury, ne prolongera pas : son contrat arrivait à échéance en juin 2021 et ne sera pas renouvelé, indique le club.

Rappelons que les Panthères traversent une sale saison, éliminées prématurément en Coupe d'Europe et pas qualifiées pour les play-off en Ligue Butagaz Energie. Elles devront jouer les play-down à partir de la fin du mois pour éviter la descente en D2, elles qui avaient terminées troisièmes du championnat de France 2020.