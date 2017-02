Alexandre Ménard, nouveau coach du Mans Sarthe Basket "très excité par la situation"

C'est officiel depuis lundi, Alexandre Ménard récupère la casquette d'entraîneur laissée libre par Erman Kunter qui a rompu son contrat à l'amiable avec le club hier suite aux mauvais résultats des dernières semaines. L'ancien adjoint nous présente son projet pour cette fin de saison.

Le nouvel entraîneur du MSB a été présenté ce mardi à la presse mais était-il vraiment nécessaire de faire les présentations ? Alexandre Ménard, entraîneur-adjoint au MSB depuis bientôt neuf ans est donc promu à la tête d'un groupe qu'il connaît bien. Avant d'épauler Erman Kunter, qui n'est plus entraîneur depuis hier, il a aussi été l'adjoint de JD Jackson. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé le président Christophe Le Bouille a lui faire confiance.

Il nous connait parfaitement, il connait très bien l'environnement du club

"Il m'a dit qu'il se sentait capable de relever le défi donc j'ai confiance en lui" assure le président. Après bientôt neuf saisons à apprendre aux côtés d'entraîneurs de renom, Alexandre Ménard va donc connaitre un baptême du feu plutôt mouvementé, il en a conscience d'ailleurs. "Ce n'est pas la meilleure situation pour débuter, mais le contexte est favorable pour moi". Le contexte d'un club qu'il connaît sur le bout des doigts, tout comme ses joueurs. Il les a déjà rencontré un par un depuis sa nomination. Objectif : savoir où ils en sont, les rassurer, savoir comment ils veulent jouer et repartir sur une feuille la plus blanche possible. Avec sa patte, qu'il définit simplement : "de la rigueur, parce que j'aime les choses carrées. Et du plaisir, il faut qu'on en redonne aux joueurs, au club, et aux supporters."

Objectif play-off

Le MSB fait partie des clubs où manquer les play-off en fin de saison n'est pas envisageable, Alexandre Ménard le reconnaît lui-même "ça va faire neuf ans que je suis au club, neuf ans qu'on les joue, donc c'est un impératif". Sans être tout à fait catastrophique, la situation du club est pourtant compliquée au classement. Le Mans est 10ème et vient de perdre lourdement face à Strasbourg, le 8ème. Autant dire que le sprint commence dès samedi pour le MSB avec la réception de Nanterre. "C'est déjà une finale" assure le coach, "comme tous les matchs d'ici la fin de saison".

Un simple intérim pour l'instant

Alexandre Ménard aussi joue gros à titre personnel sur cette fin de saison. Le président Christophe Le Bouille l'a prévenu : "on lui donne sa chance, à lui de la saisir". Si ces quatre mois d'intérim s'avèrent fructueux, Alexandre Ménard pourra peut-être rêver de prolonger l'aventure la saison prochaine, en tout cas le club laisse la porte entrouverte. "Pour l'instant, ce qui me préoccupe, c'est cette saison là", balaye le coach. "Après, advienne que pourra."