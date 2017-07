Alpha Kaba, basketteur du Loir-et-Cher, tout près de la NBA

Drafté en soixantième et dernière position par les Hawks d'Atlanta, Alpha Kaba va tenter de convaincre son équipe de le conserver à partir de ce vendredi en Summer League.

Il n'y croyait sans doute plus, au fur et à mesure que les franchises NBA choisissaient leurs joueurs. Alpha Kaba, jeune intérieur de 21 ans originaire du Loir-et-Cher, a finalement été appelé en dernier par les Hawks d'Atlanta. Drafté quasiment sur le générique de fin de la cérémonie.

"C'est un rêve qui se réalise, a déclaré ce basketteur qui a fait ses premières armes à Romorantin et Blois. J'étais dans un avion quand la draft a commencé. C'était stressant. On a atterri à Belgrade à la fin du premier tour. On a pris nos bagages, pris un taxi et on est allé chez nous pour suivre la fin de la draft. Mes amis Vlatko Čančar et Ognjen Jaramaz ont été pris en 49eme et 58eme position. J'étais tellement heureux, je les ai appelés sur WhatsApp. Et puis j'ai réalisé que moi, je n'étais toujours pas drafté. 59eme choix, toujours rien... Et puis au 60eme, je ne peux pas décrire le sentiment que j'ai eu. Mon agent m'a appelé, mes parents et ma soeur. J'étais tellement heureux, je ne peux pas l'expliquer."

"I can't explain the feeling I had"@ATLHawks' Alpha Kaba recounts his Draft Night experience. #TrueToAtlantapic.twitter.com/WZQzGkgg40 — FOX Sports: Hawks (@HawksOnFSSE) June 26, 2017

Choisi en 60eme position, Alpha Kaba n'est pas encore assuré de faire partie de l'effectif d'Atlanta la saison prochaine. Pour y parvenir, il va devoir faire ses preuves à partir de la Summer League qui démarre pour lui ce vendredi, à Las Vegas.

Trois questions à Damien Belliard, l'un de ses anciens entraîneurs dans le Loir-et-Cher

France Bleu Orléans: Qu'avez-vous ressenti en voyant qu'Alpha Kaba avait été drafté?

Damien Belliard: J'ai eu des grands yeux en voyant mon écran de télévision. C'était vraiment une surprise. Toutes les projections le donnaient au-delà de la soixantième place. Je suis très heureux pour lui, très fier parce qu'il représente le Loir-et-Cher d'une certaine manière. Nous sommes tous derrière lui.

Vous qui l'avez connu lorsqu'il était en minimes, vous attendiez-vous à ce qu'il atteigne un jour un tel niveau?

Très vite, Alpha a prouvé qu'il avait de très belles dispositions. Son physique était sa qualité première, sans oublier son intelligence. Alpha est un jeune particulièrement intelligent qui avait de l'avance à l'école. Nous savions que l'on avait dans nos rangs un joueur hors-norme qui pouvait aller très loin. Il y a plusieurs années, plusieurs techniciens et moi-même pensions déjà qu'il pouvait atteindre la NBA.

Alpha Kaba est drafté, mais quel chemin lui reste-t-il à parcourir avant de rejoindre définitivement la NBA?

En étant drafté en 60eme position, le chemin peut être très court ou très long. Certes, Isaiah Thomas, le meneur des Celtics, est devenu l'un des meilleurs joueurs NBA après avoir été drafté comme Alpha en dernier, mais en général, le parcours est très long. L'équipe qui vous recrute en 60eme considère qu'il y a un potentiel mais que la maturité n'est peut-être pas encore au rendez-vous pour s'exprimer tout de suite en NBA. Avec Alpha, les Hawks font un pari sur l'avenir. Ils gagnent les droits de ce joueur pour pouvoir le rapatrier un jour s'ils considèrent qu'il a le niveau. La probabilité de voir Alpha en NBA dès la saison prochaine est assez faible, mais c'est un bosseur qui peut déjouer les pronostics. J'espère qu'il montrera de belles choses lors de la Summer League.