"Amandine a eu une dignité extraordinaire" Jean-Luc Le Gall annonce la sclérose en plaques d'une joueuse du BBH

Deux prolongations de contrat et une mauvaise nouvelle. Le Brest Bretagne Handball tenait une conférence de presse aujourd'hui à Brest, sur le port, pour annoncer du bon et du (vraiment) moins bon. Le club continue de grandir et de se structurer, mais affronte aussi un coup dur.

Amandine Tissier reprendra la compétition en février, et le club promet de l'accompagner

Brest, France

"Je peux vous dire que les yeux étaient mouillés". Jean-Luc Le Gall, le directeur sportif du Brest Bretagne Handball aurait bien aimé n'avoir que des bonnes nouvelles à annoncer ce midi à l'Arena Café, à Brest. Deux joueuses de stature internationale qui prolongent, des ambitions toujours très fortes, un club en pleine santé : tout irait pour le mieux. Oui, mais...

Absente contre Metz pour des examens

Le "mais", c'est donc ce diagnostic, aussi cruel que surprenant. Sclérose en plaques. Amandine Tissier, l'une des joueuses cadres de l'équipe l'a annoncé le 26 décembre à ses partenaires. Elle était absente lors de la dernière rencontre face à Metz, et les raisons "personnelles" pudiquement évoquées par le club étaient en fait médicales. "On a voulu la protéger" confirme le président Gérard Le Saint.

Attendre la fin de l'Euro

Le temps d'encaisser la nouvelle, et surtout de la garder pendant l'Euro de Hand, "Amandine n'a pas voulu en parler à ses copines de la sélection avant la fin de la compétition pour ne pas les perturber", cette fois, l'information devient officielle. Le club s'engage à accompagner la joueuse dans cette épreuve "on va faire face, l'aventure est sportive, mais elle est aussi humaine, collective" lance Jean-Luc Le Gall.

Trois ans de plus pour Coatanéa et Pop-Lazic

Malgré tout, il y a aussi deux bonnes nouvelles pour le BBH : les prolongations de contrat de Pauline Coatanéa, 25 ans et de Slađana Pop-Lazic, 30 ans. La nord-finistérienne et la serbe se plaisent ici. Elles ont formalisé leur engagement pour trois ans avant l'Euro. "J'ai envie de continuer à gagner des titres ici, mon premier c'était l'an dernier avec la Coupe de France. Un engagement sur trois ans, c'est important, on va travailler dans la durée" confirme Pauline Coatanéa.

Pauline Coatanéa et Sladana Pop-Lazic signent pour trois ans de plus. Avec Gérard Le Saint et Jean-Luc Le Gall © Radio France - Benjamin Bourgine

Objectif LFH

L'objectif de l'année est clairement affiché par le club brestois : prendre possession du titre de championnes de France de LFH. Et pour cela, Amandine Tissier a déjà repris l'entrainement. Même si son avenir de sportive de haut niveau est plus flou aujourd'hui, elle est dans une phase de remise en forme, et compte bien participer à cette belle aventure.

Prochaines rencontres

Après la trêve de Noël, les brestoises reçoivent Bourg de Péage ce dimanche en championnat à 17h. La saison réserve aussi bientôt de nouvelles affiches de ligue des champions, la première au Danemark à Odense, le 26 janvier. "Amandine sera sur le terrain en février" insiste Jean-Luc Le Gall.