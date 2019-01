Amandine Leynaud reviendra t'elle jouer à Bourg-de-Péage?

La handballeuse ardéchoise Amandine Leynaud, gardienne de but des Bleues, est en discussion avancée avec le club de Bourg-de-Péage (Drôme) pour la saison 2020-2021 et la suivante au minimum. C'est ce qu'explique le président du club.

Bourg-de-Péage, France

Amandine Leynaud, la handballeuse championne du monde et d'Europe avec les Bleues, pourrait venir terminer sa carrière sportive à Bourg-de-Péage, qui évolue aujourd'hui en LFH.

Le président du club, Daniel Sénécloze, explique qu'il a repris les discussions avec la gardienne de but originaire de Vesseaux en Ardèche il y a deux mois. Le contrat n'est pas finalisé, mais "on est déjà d'accord sur les grandes lignes, on a finalisé un accord de principe ces derniers jours" assure t-il.

Pas avant l'été 2020

La retour d'Amandine Leynaud à Bourg-de-Péage, où elle a déjà joué en début de carrière en 2003-2004, ne se ferait de toute façon pas tout de suite. Amandine Leynaud va renouveler son contrat avec le club hongrois de Györ pour la saison 2019-2020. Daniel Sénécloze prépare sa venue pour juillet 2020. Avec un contrat de joueuse de 2 ans minimum.

On devrait finaliser sa venue pour juillet 2020. - Daniel Sénécloze

"J'aurais souhaité qu'Amandine Leynaud vienne en juin 2019 mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Elle va renouveler son contrat d'un an avec Györ pour viser le titre de championne d'Europe, parce que Györ, c'est la meilleure équipe d'Europe aujourd'hui, et puis elle veut faire les Jeux Olympiques. Après, normalement, on devrait finaliser nous sa venue pour juillet 2020" détaille le président du club Bourg-de-Péage Drôme Handball.