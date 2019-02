Amandine Tissier, la combattante du Brest Bretagne Handball

Le regard est décidé. Le phrasé est assuré et rapide. Le sourire est présent. Pour la toute première fois ce lundi, Amandine Tissier a évoqué sa sclérose en plaques, environ deux mois après le diagnostic.

La demi-centre du Brest Bretagne Handball (BBH) ne cède pas à la fatalité. Les symptômes de la maladie la laissant tranquille, elle réalise un bon retour à la compétition.

Avec trois buts inscrits, elle a été la deuxième meilleure marqueuse du BBH lors de la dernière rencontre du club.

"Aujourd'hui, je profite. J'ai tellement relativisé que ça m'a fait comprendre l'importance de certaines choses. Clairement, aujourd'hui, je dis "merde et basta" quand quelque chose me gonfle. Avant, j'étais plus réservée (...) Je veux tout vivre à fond. Après Nice, j'étais insupportable. On ne doit jamais perdre comme ça."