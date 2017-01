Amiens Picardie Handball ne montera pas en ProD2 en fin de saison

Malgré une première partie de saison très aboutie (8 victoires et 2 nuls en 12 matchs), et une deuxième place au classement, Amiens Picardie Handball ne pourra pas monter en ProD2. Le club n'a pas les moyens financiers de satisfaire au cahier des charges du monde professionnel.

En dépit de sa deuxième place au classement de sa poule après 12 matchs et un bilan "très positif" à la mi-saison, dixit Tarik Hayatoune, son entraineur, l'APH est condamnée à rester en Nationale 1 masculine de handball. Le club ne répond pas aux exigences du cahier des charges de la ProD2. "Si sportivement on monte, il sera sage de ne pas y aller tout de suite" rappelle Joel Péron, le président des partenaires d'Amiens Picardie Handball, invité de la Tribune lundi 5 Décembre. "On le savait dès le début de saison" renvoie Tarik Hayatoune.

Pour espérer monter en ProD2, l'APH devrait augmenter son budget de 200 000 Euros minimum, passant des 700 000 actuels à 900 000 euros. Mais aussi se doter d'une organisation professionnelle, avec deux salariés, un pour l'administratif, l'autre pour la communication et le marketing. Le cahier des charges oblige à faire signer 9 joueurs professionnels salariés à temps plein, et 5 à temps partiel. En plus d'un staff médical et d'un statisticien. "En accédant à la ProD2, vous faites partie des 50 meilleures équipes Françaises, c'est une autre aventure" commente Joel Péron, sur France Bleu Picardie.

Sur le terrain, pour sa deuxième saison en Nationale 1 masculine, l'APH carbure : 8 victoires en 12 matchs disputés. "L'équipe et moi, on a réussi à faire la part des choses" répond Tarik Hayatoune "On ne lâche rien, c'est une façon de respecter la fonction d’entraîneur. Et si on finit dans le Top5 ou mieux, des partenaires peuvent rejoindre le club". Après 4 saisons sur le banc, et notamment un titre de champion de France de Nationale 2 à l'issue de la saison 2014/2015, Tarik Hayatoune quittera le club à la fin de l'année. "C'est la fin d'un cycle, ce n'est pas l'envie de tourner la page mais il faut savoir passer à autre chose". A l'heure actuelle, l'ancien coach-adjoint de Billère n'a pas trouvé de point de chute, malgré une ou deux pistes. "Je veux m'engager dans un autre projet en ProD2 ou en N1 ou alors dans le staff d'une équipe de 1ère division". A Amiens, 7 à 10 joueurs pourraient quitter l'effectif en fin de saison, 75% de l'équipe sera alors à renouveler.