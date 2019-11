Ana Gros prolonge au Brest Bretagne Handball

L'internationale slovène de 28 ans, arrivée à l'été 2018 à Brest, rempile pour deux ans au BBH. L'une des meilleures handballeuses au monde au poste d'arrière, et qui évolue aussi maintenant comme demi-centre, sent que son équipe progresse.

Brest, France

Les discussions étaient en cours depuis plusieurs semaines entre les dirigeants du Brest Bretagne Handball et Ana Gros, et elles viennent d'aboutir avant le début du mondial comme le souhaitait la gauchère. Elle prolonge donc de deux ans son contrat qui se terminait en juin prochain.

"Pourquoi changer ?"

L'internationale slovène de 28 ans confie sur le site du club qu'elle se sent "très bien en France" et "apprécie la vie à Brest". _"_Notre équipe est aussi de mieux en mieux. Avec les filles on s’entend bien et ça fonctionne super. Pour moi, c’étaient les raisons les plus importantes. Quand tu as tout ça, pourquoi changer ?"

Le début de saison du BBH a compté

La forme actuelle du BBH a forcément compté dans le choix de la joueuse. L'équipe brestoise est première de Ligue féminine de handball, à égalité de points avec son grand rival, Metz, qu'elle a réussi à battre fin octobre (29-28). Et Brest vient de terminer en tête de sa poule en Ligue des champions, avec six victoires en six matchs.