Brest, France

Ana, pourquoi avoir quitté Metz Handball pour l'un de ses plus sérieux rivaux, Brest ?

Brest a beaucoup d'ambitions. Notamment celle d'aller le plus loin possible dans les compétitions européennes. C'est le plus important. C'est la raison pour laquelle j'ai signé là-bas. C'est devenu notre rival numéro un, les rencontres contre Brest ont toujours été serrées et le club a la possibilité de progresser, et d'exister dans ces compétitions. Je n'aurais jamais signé sans cela.

Metz peut lui aussi nourrir ces ambitions...

C'est vrai. Et je me sens très bien ici. Mais je pense que le moment est le bon pour partir. J'ai besoin d'un nouveau challenge dans ma carrière. Penser, essayer, et gagner quelque chose de nouveau.

Une finale contre Brest ? Ça peut arriver, c'est sûr

Vous avez connu quelques uns des meilleurs championnats, et clubs, européens. Rester en France était votre souhait ?

Rester en France n'était pas ma priorité. Mais c'est un plus. J'aime la vie ici.

Il y a évidemment une saison à terminer. Vous imaginez une nouvelle finale de LFH contre vos prochain adversaire ?

Ça peut arriver, c'est sûr. Mais je suis joueuse de Metz Handball jusqu'à fin juin, et je vais tout donner.