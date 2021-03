Ana-Maria Filip (BLMA) : "Aller à Bercy pour une finale, c'est quelque chose d'énorme"

Comme son club actuel, Ana-Maria Filip (31 ans) a déjà remporté quatre fois la Coupe de France. Trois fois avec Bourges, l'adversaire du soir, et une fois avec Montpellier en 2013. Revenue l'été dernier dans l'Hérault, où il lui reste un peu plus d'un an de contrat, l'ex internationale française rêve de s'offrir un nouveau trophée, au terme d'une saison compliquée. Entre les reports de match, les blessures ou encore les contaminations à la Covid-19, le BLMA a en effet connu un début d'exercice tourmenté, avant de se mettre en ordre de marche.

Quelles saveur a cette compétition pour une basketteuse française ?

Alors forcément, il y a le championnat qui est très important. Mais la Coupe de France, on sait que ce sont des matches couperets, en fait. Et du coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Cela t'oblige à augmenter ton niveau d'exigence. Et il faut se dire que tous les matchs sont ultra importants. Je sais allée beaucoup de fois à Bercy, mais j'ai aussi perdu face à des clubs Ligue 2 (rires). Et je peux vous dire que oui, ça a une saveur très particulière de jouer cette Coupe de France. Il y a bien un vrai titre, au bout. Et puis, je ne sais pas comment ça se passera cette année, mais aller à Bercy, c'est quelque chose d'énorme. Encore plus quand on est à basketteuse, parce que c'est rare qu'on joue dans de si grandes salles.

Pour se hisser en finale, pour le coup, ce n'est pas de la Ligue 2, c'est Bourges, le leader du championnat. Elle ressemble à quoi, cette équipe de Bourges, cette saison ?

Je connais très bien cette équipe, où j'ai joué. Comme chaque année, c'est une équipe qui est très complète. Ça joue très bien ensemble. C'est intelligent. Donc on sait très bien que contre une équipe comme ça, il va falloir qu'on donne 300% de notre maximum.

Lors de la dernière confrontation, en championnat, elle vous ont battu de peu n'est-ce pas ?

Oui, oui. Et puis je crois même qu'on se rend un panier à la fin, c'était serré. Contre elles, il faut vraiment prendre conscience que chaque possession est importante, que la balle est vraiment un objet très précieux, parce que ça ne pardonne pas. Elles ont le niveau d'EuroLigue. Chaque chaque erreur que tu fais, tu la paye cash. Donc, il va falloir qu'on soit très, très vigilantes à notre jeu, à notre ballon et dans notre raquette.

Aviez-vous noté des points faibles, sur cette dernière confrontation ?

Oui, forcément. C'est le fait de jouer en rythme, parce qu'elles contrôlent très bien le rythme du match. A nous d'imposer notre rythme, à nous de les faire déjouer, de les faire douter, parce que c'est une équipe qui déroule son basket sans jamais vraiment être inquiétée. Et du coup, il faut vraiment essayer de les sortir de leur zone de confort et voir comment elles réagissent quand elles sont comme ça.

Le fait de ne pas être en Coupe d'Europe cette saison et d'avoir démarré timidement le championnat pour plein de raisons, cela renforce-t-il l'objectif coupe de France ?

Bien sûr. C'est dans les épreuves qu'on se construit et je pense que ça correspond à notre équipe, parce qu'on a eu des hauts et des bas. On a rarement joué avec l'effectif au complet. Donc oui, on a vraiment envie d'aller chercher quelque chose avec ce groupe. On est là, on galère, on a vécu des moments pas toujours faciles dans la saison et c'est vrai qu'on aimerait avoir une récompense au bout.

Malgré ces moments difficiles, vous avez quand même redresser la barre, au fur et à mesure. Vous êtes troisièmes, aujourd'hui ?

Exactement. Et puis, c'est vrai que quand tu regardes certaines défaites, tu te dis qu'on n'est vraiment pas passées loin, donc tu te dis qu'il ne manque pas grand chose pour être encore mieux classées. Mais bon, maintenant, il faut regarder devant. Il nous reste encore un gros mois de championnat. On ne sait pas comment ça se passera avec les play-off. Mais là, on a la Coupe de France et après, on aura un mois. A nous de bien terminer cette saison, qui a commencé très timidement, comme vous le dîtes.