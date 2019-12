Andreï Lavrov, légende du handball, entraîneur bénévole à Strasbourg Schiltigheim

Strasbourg, France

Avec Thierry Omeyer, Andreï Lavrov est sans doute le plus grand gardien l’histoire du handball. Triple champion olympique et double champion du monde avec la Russie, il a régné sur les années 1990. A la fin de sa carrière de joueur, il a fait de la politique et travaillé à la fédération de handball de Russie. Retraité depuis un an et demi, Andreï Lavrov s’est installé à Strasbourg, où habitaient déjà ses enfants. L’été dernier, il a assisté à un match amical de l’ESSAHB.

L’entraîneur strasbourgeois Denis Lathoud, ancien joueur de l’équipe de France à l’époque des Barjots, s’est retrouvé plusieurs fois face au mur Andreï Lavrov dans sa carrière. « Je lui ai demandé ce qu’il faisait, raconte-t-il en souriant, ravi de son coup. Il m’a dit rien. Je lui ai demandé si ça l’intéresserait de voir nos gardiens, de leur donner deux trois conseils. Tout ça s’est fait naturellement. C’est un truc de fou, parce que vu la carrière et l’expérience qu’il a, les conseils qu’il peut donner, c’est une vraie chance pour nos gardiens de but».

Le handball, c’est mon amour

Andreï Lavrov n’a pas hésité à replonger. « J’ai dit à Denis que je pouvais aider un peu. Il m’a dit très bonne idée, on y va. Le handball, c’est ma vie, c’est mon amour qui reste chez moi, jusqu’au bout ». Les gardiens de l’ESSAHB découvrent la légende. « Je ne le connaissais pas, avoue Romain Mathias. _Je me suis un peu renseigné sur internet, j’ai regardé deux trois vidéos»_. « On est un peu intimidé au début, ajoute l’autre portier Maxime Duchêne. On le vouvoie, on ne sait pas trop comment l’aborder. Mais au final, il nous met tout de suite à l’aise, il est à fond, c’est vraiment bien ».

Déjà des progrès pour les gardiens

L’oisiveté n’étant pas son fort, le Russe a trouvé de quoi s’occuper pour pimenter sa retraire (« rester à la maison, ça n’est pas pour moi »). Il prépare consciencieusement des exercices variés pour chaque entraînement. Et les progrès au contact de la star russe, se font rapidement sentir. «Ça m’a permis d’améliorer mes stats, se réjouit Romain Mathias. On travaille les tireurs adverses ensemble avant les matchs, il nous fait les feuilles, les vidéos. Il nous dit comment faire sur certaines situations ». « Il nous a surtout apporté techniquement, sur le placement, ce sont des petits détails, précise Maxime Duchêne. C’est rien, mais au final, on se rend compte que ça peut nous faire un arrêt, deux arrêts en plus. Et sur les matchs de Proligue, où ça se joue à un ou deux buts, on voit que ces arrêts, on les fait. Le travail commence à payer. Romain, il a explosé grâce à ça et moi aussi, je sens que je progresse ».

Un poste rémunéré la saison prochaine ?

Romain Mathias, le gardien numéro un du club a été élu joueur du mois d’octobre en Pro Ligue. Et Andreï Lavrov pense qu’il peut même être désigné meilleur gardien du championnat à la fin de la saison. « Ça fait plaisir, quand je suis assis dans les tribunes et que je vois doucement les progrès, avance le Russe, avec un petit sourire. Je pense qu’au mois de février, on verra les vrais résultats de notre travail ».

L’ESSAHB n’a pas les moyens pour l’instant de rémunérer Andreï Lavrov. Il entraîne bénévolement, mais le club réfléchit à créer un poste pour lui, la saison prochaine.