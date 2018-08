Le CBC a repris la route de l'entraînement ce lundi en débutant le matin par une petite mise en place tactique sur un demi-terrain et en attaquant la préparation physique l'après-midi.

Dans la salle, ne manquent que l'ailier cap-verdien B.J. Monteiro et le meneur américain Jerrold Brooks, retenus par des difficultés administratives de plus en plus rudes chaque année sur les Visas.

A l'intersaison, le Caen Basket Calvados a tourné la page Hervé Coudray. Le club de basket normand a laissé le coach qui en cinq saisons l'avait fait monter deux fois et assuré le maintien la saison passée partir au Havre.

C'est rare qu'une équipe garde plus de 30 à 40% de l'effectif. Il va falloir qu'on s'adapte vite mais bon, comme toutes les équipes.

David Ramseyer fait parti des quatre joueurs de la saison passée conservée. Arrivé pourtant en novembre dernier, le pivot du CBC ferait presque figure d'ancien parmi les huit nouvelles recrues.

"C'est une habitude. Saison après saison, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois, relative David Ramseyer. C'est rare qu'une équipe garde plus de 30 à 40% de l'effectif. Je le ressens comme d'habitude. Il va falloir qu'on s'adapte vite mais bon, comme toutes les équipes."

La saison précédente avait tout de même été plus stable avec la conservation d'une large partie de l'effectif caennais ayant fait monter le club en Pro B.

L'expérience dans la division, l'expérience des play-offs, font que l'on peut penser que l'équipe sera compétitive

C'est Antoine Michon qui a pris la succession d'Hervé Coudray et choisi ces nouveaux joueurs. L'équipe se présente avec une base de joueurs de la saison précédente (Monteiro, Pope, Ramseyer et Norelia) associée à des joueurs qu'il a coaché précédemment (Salmon et Clerc) et des joueurs d'expériences (Brooks, Waldow ou encore Duwiquet).

"Dans la construction de l'équipe, il faut construire une équipe qui j'espère va être compétitive en Pro B. Il y a de l'impact athlétique, des fondamentaux de basket sur la division. J'attache également beaucoup d'importance à l'aspect humain pour la construction des groupes. Après, l'expérience dans la division, l'expérience des play-offs, font que l'on peut penser que l'équipe sera compétitive.

Je dis toujours que l'on ne sait jamais ce qui va arriver donc il faut être prudent, il faut être humble et commencer la saison mais on est armé pour affronter cette saison."

Le premier match de préparation du Caen Basket Calvados aura déjà lieu dans moins de deux semaines, le 31 août , au Havre, pour des retrouvailles avec Hervé Coudray.