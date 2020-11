Après 3 semaines sans match, retour enfin à la compétition pour le Champagne Basket

"On est heureux, ça donne un surplus de motivation enfin !", glisse dans un sourire Cédric Heitz alors que les joueurs du Champagne Basket jouent ce mardi 17 novembre les 16 ème de finale de la Coupe de France. Après trois semaines sans match, le club marnais reçoit Besançon (club de Nationale 1) au complexe René Tys à Reims. "On peut que se fixer sur des objectifs à très court terme et là on en a un qui se présente et autant vous dire qu'on va sauter sur l'occasion et on va tout donner pour en profiter de ces 40 minutes", souligne Cédric Heitz, l'entraîneur du Champagne Basket dont le dernier match de championnat de Jeep Elite remonte... au 27 octobre dernier.

Il faudra juste apprécier le moment présent -- Jessie Bégarin, capitaine

Le confinement a mis un nouveau coup d'arrêt à l'équipe et dans ce contexte, le match est important confirme le capitaine du Champagne Basket Jessie Bégarin : "la motivation elle est pas tombée, la coupure a même grandir la motivation justement, et les 40 minutes de match seront très insuffisantes car on sait pas après quand on va rejouer donc faudra juste apprécier le moment présent". Car dans cette saison "chaotique", impossible de savoir si le prochain match de Jeep Elite se jouera ou pas.

Ce retour dans une compétition officielle ce mardi, il se fait sans public, sans supporters. Mais pas question d'y voir un problème pour Jessie Bégarin "J'ai envie de dire que c'est le reflet de notre quotidien, on s'entraîne dans une salle vide, peut être que ça peut permettre de se concentrer un peu plus, de communiquer mieux, et ça met les équipes en quelque sorte en terrain neutre puisqu'il y a pas le sixième homme...", explique le capitaine du Champagne Basket, philosophe jusqu'au bout : "on a la chance de pouvoir aller travailler, on peut continuer à s'entraîner, il faut en profiter".

Un match sans public mais retransmis en Facebook live

Ce 16 ème de finale de Coupe de France est retransmis en Facebook live sur le site de la Fédération française de basket. Et c'est une bonne nouvelle pour l'entraîneur Cédric Heitz : "notre sport pour être visible aujourd'hui, il a besoin de ces médias, et à nous de trouver de nouveaux supports pour les partenaires". Le Champagne basket avait atteint les quarts de finale de la Coupe de France la saison dernière, mais la compétition a fait les frais de la crise sanitaire.