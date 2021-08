Après l'exploit des volleyeurs français à Tokyo, le club de Landouge veut profiter de l'effet J.O

Ce sont plusieurs extraordinaires épopées qui font rêver tous les sportifs de France. Le sport collectif a remporté aux J.O. de Tokyo trois titres olympiques : les handballeurs, les handballeuses et les volleyeurs. L'équipe de volley, peu mise en avant, parvient même à obtenir le plus prestigieux titre de son histoire, elle qui n'avait jamais passé les quarts de finale auparavant.

Devant sa télé, Marie-Pierre Laforêt avoue avoir frissonné de plaisir. "Incroyable de voir notre équipe de France masculine, en finale ! C'est un truc de fou à vivre !" raconte la vice-présidente du club de volleyball de Landouge à Limoges. Elle a vibré, comme près de 6 millions de téléspectateurs. Un chiffre incroyable également, surtout pour ce sport. "On entend beaucoup plus parler d'autres sports collectifs (football, basket, hand). Des sports comme le volleyball, comme cette équipe à haut-niveau depuis plusieurs années, on en a peu entendu parler. _J'espère que beaucoup de monde a vu ça et à envie de le pratiquer._"

"C'est un sport tellement spectaculaire que ça vaut le coup !"

Faire progresser les équipes en région

Comme beaucoup de ses confrères présidents de clubs, Marie-Pierre Laforêt espère bien bénéficier de cet "effet JO". "Nous, à Landouge Loisirs, on a des sessions en école de volley, en faisant des petits jeux, jusqu'aux cadets et au championnat fédéral, départemental et national." Voilà qui permettrait d'impulser une dynamique pour ce club aux 90 abonnés et seul club de Haute-Vienne à pratiquer la compétition. "On est connu pour ça" explique la vice-présidente. L'an dernier a d'ailleurs été très difficile, puisque comme les autres, le club a été privé de compétitions et d'entraînements des mois durant en raison des deux confinements.

Désormais, les entraînements ont repris depuis le 9 juin. Le but serait désormais "de faire progresser les équipes en région et de monter plus haut si c'est possible" souligne Marie-Pierre Laforêt. Avec cette vitrine, les dirigeants du club de Landouge espère avoir beaucoup de monde chez eux, notamment lors du forum des associations qui se déroulera à Limoges le week-end du 3 et 4 septembre.

Le Volleyball Landouge Loisirs a une page Facebook et un site internet.