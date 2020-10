Après la Ligue des champions, retour à la vie "normale" pour la JDA

Retour sur terre pour la JDA Dijon, après la médaille de bronze valeureusement obtenue en Ligue des Champions de basket face aux espagnols de Saragosse. Les basketteurs dijonnais retrouvent le championnat, avec la 4e journée d'Elite, vendredi 9 octobre 2020 à 20 heures, en déplacement dans le Pas-de-Calais face au Portel. Des joueurs galvanisés et gonflés à bloc après cette belle épopée européenne, qui ne veulent pas tomber dans le piège de l'euphorie.

Beaucoup d'enseignements

Un tel parcours, "ça donne un peu plus de confiance et de certitudes, indique l'entraîneur de la JDA, Laurent Legname. Passer une semaine ensemble, ça facilite le travail de cohésion, sur et en dehors du terrain". Malgré la victoire contre l'ASVEL lors de la première journée et les succès en BCL, Laurent Legname ne veut surtout pas se voir trop beau trop tôt : "ça serait une grosse erreur de notre part si on pense que ça y est parce qu'on a commencé contre Novgorod, l'ASVEL et par le Final 8".

Qu'ont appris les joueurs de la JDA avec ce beau parcours européen ? L'entraîneur Laurent Legname répond Copier

Intégration accélérée pour les recrues

Cinq joueurs sont arrivés à la JDA Dijon pendant l'été. Le parcours européen, "je pense que ça aide, les joueurs qui viennent d'arriver connaissent maintenant l'identité de Dijon, se satisfait Alexandre Chassang, au club depuis 2018. On a été ensemble pendant une semaine tous les jours, c'est sur que ça renforce un groupe, on connaît notre valeur très tôt dans la saison et on va pouvoir jouer de ça".