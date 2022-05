Après la qualification en Play-Off de Pro B, les Sharks d'Antibes prolongent leur entraîneur

Saison régulière presque finie, nouveaux objectifs avec les Play-Offs mais... on garde le coach! Dan Goethals est prolongé à la tête des Sharks d'Antibes jusqu'en 2025!

Son équipe a validé cette semaine son tickets pour les phases finales du championnat de Pro B, elle a désormais la possibilité et l'ambition de monter en première division, la BetClic Elite. Pour cela il faudra remporter le tournoi. Un objectif peut-être un peu proche pour "Big Dan" et ses hommes, mais le club mise pour la fin de saison et les saisons prochaines sur la continuité.

Freddy Tacheny, président du club, souligne dans un communiqué la bonne dynamique sportive du club cette saison et l'importance de la formation. Il loue les valeurs humaines de Daniel Goethals et conclut: "Je suis convaincu que lui et son équipe feront preuve de la mobilisation et de l'engagement maximum afin de positionner les Sharks d'Antibes au plus haut".

Il reste deux matchs aux Sharks avant d'entamer les play-offs. Prochaine rencontre à Boulazac (Dordogne) samedi à 20h.