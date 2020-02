Après un mois et demi de trêve, les handballeurs chambériens reprennent du service ce dimanche

Après un mois et demi de trêve, les handballeurs chambériens retrouve le terrain ce dimanche, en 8ème de finale de la Coupe de France. Tenants du titre, ils auront fort à faire pour cette reprise avec un déplacement à Nantes. De quoi les mettre dans le bain et lancer la deuxième partie de saison.

Ils sont "confiants" et prêts à repartir pour de nouvelles aventures. Après un mois et demi de trêve, dû notamment à l'Euro, les handballeurs chambériens lancent ce dimanche leur deuxième partie de saison. Ils seront à 17h à Nantes pour les 8ème de finale de la Coupe de France, dont ils sont tenants du titre.

L'entraîneur de Chambéry, Erick Mathé Copier

Un mois et demi sans jouer en compétition officielle

L'ailier de Chambéry, Queido Traoré, s'attend d'ores et déjà à "un match très physique". Plus d'un mois sans jouer, c'est long mais pour l'entraineur de Chambéry, Erick Mathé : "Une semaine de plus n'aurait pas forcément été de trop même si on préfère toujours faire de la compétition plutôt que de s'entrainer tous les jours sans avoir ce petit goût du match." Pendant la trêve, les joueurs ont eu 15 jours de vacances puis se sont retrouvés pour se préparer. Ils ont d'ailleurs joué 4 matchs amicaux : trois victoires et une défaite.

La priorité, retrouver les habitudes du haut-niveau" - L'entraineur de Chambéry, Erick Mathé

"On a fait une très bonne préparation mais il faut rester vigilant" prévient Erick Mathé. "La compétition c'est la vraie vie. Il faudra faire un exploit pour éliminer cette équipe chez elle. On ne néglige pas cette compétition mais au delà de la coupe, la priorité est de retrouver les habitudes du haut niveau et quoi de mieux que de commencer à Nantes."

Le capitaine de Chambéry, Pierre Paturel Copier

De son côté, le capitaine Pierre Paturel se dit "confiant, il a fallu reconstruire par rapport à l'année dernière et on est arrivé à un équilibre bien meilleur que ce qu'il pouvait y avoir en début d'année."