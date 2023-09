Après quatre mois sans match officiel, le CSP défie Monaco pour la reprise du championnat

Des mois que les supporters attendent cette date... cette fois on y est ! Les basketteurs du CSP reprennent le championnat ce samedi soir à Beaublanc lors de la 1ère journée de Betclic Elite . Pour leur retour sur les parquets, les Limougeauds affrontent Monaco, champion de France en titre et 3ème de la dernière Euroligue. Un match de gala pour débuter la saison.

L'entraineur du CSP annonce la couleur

Après six semaines de préparation et de matchs amicaux (5V et 3D), il y a évidemment de l'impatience. "Notre voyage commence, nous sommes très excités après avoir travaillé toutes ces dernières semaines", confie Ilias Kantzouris, l'entraineur du CSP. Il annonce d'ailleurs la couleur et affirme qu'il faut "jouer tous les matchs comme s'ils étaient des finales" et ainsi "tout laisser sur le parquet et allumer le feu". Le coach qui ajoute également que ce match face à Monaco va permettre "de savoir qui on est".

Monaco privé de plusieurs joueurs

Ce match sera aussi l'occasion pour les supporters limougeauds de voir en match officiel les sept recrues du CSP car durant l'intersaison il y a eu beaucoup de mouvements. Monaco de son côté sort d'une phase de préparation perturbée par les absences, pour cause de blessures ou de coupe du monde. Ainsi, plusieurs stars seront absentes ce samedi soir, à commencer par le meneur Kemba Walker, grand nom de la NBA et qui est arrivé cet été sur le rocher. Dans le secteur intérieur, l'effectif monégasque est également décimé.

Pour ce premier match de la saison, Beaublanc sera plein ce samedi soir. Cette rencontre sera évidemment à suivre en direct sur France Bleu Limousin, dès 20h50 pour l'avant-match, avec aux commentaires : Luc Chemla et notre consultant, François Renaux.