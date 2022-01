Après quelques mois en Pologne, la meneuse de jeu Romane Berniès revient au BLMA

Le BLMA retrouve une de ses gazelles. Le club annonce ce jeudi le retour de la meneuse de jeu Romane Berniès d'ici quelques jours.

Apres quelques mois en Pologne au club de Gdynia, elle retrouve son club, le BLMA, où elle a passé et vécu quatre belles saisons depuis 2017, avec un titre, la coupe de France en 2020-2021 et plusieurs finales malheureusement perdues, deux en championnat (2018-2019, 2020-2021) et celle de l' Eurocup en 2018-2019.

Romane Berniès a 29 ans et compte 23 sélections en équipe de France et vient d'être appelée en Equipe de France 3x3 pour le stage de préparation et tournoi à Rouen les 11 et 12 février.