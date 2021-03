Mauvaise nouvelle pour le Boulazac Basket Dordogne. Une de plus. Owen Klassen qui a chuté lourdement lors du match contre Chalon-sur-Saône, est forfait pendant six semaines.

Après sa lourde chute mardi, le meneur du BBD Owen Klassen est forfait pendant six semaines

On s'en doutait mais la nouvelle a été officialisée ce mercredi midi. Le meneur canadien du BBD, Owen Klassen, ne jouera pas les matchs du BBD des six prochaines semaines. Le club annonce que le joueur est forfait. Lors du match contre Chalon-sur-Saône ce mardi soir, Owen Klassen a lourdement chuté à la 3ème minute. Il est blessé à la main droite. "Sa main sera immobilisée durant ce délai, sans intervention chirurgicale comme on aurait pu le craindre" indique le club dans un communiqué.

"Nous étions heureux de pouvoir enfin compter sur l’ensemble de l’effectif pour la première fois de la saison. Ça a duré trois minutes " a réagi Claude Bergeaud, directeur sportif du BBD sur France Bleu Périgord.

Le staff du BBD est déjà à la recherche d'un pigiste médical.