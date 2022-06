Après une finale à Bercy, l'Union Sud Mayenne Handball vise la montée en Nationale 2 à court terme

Les handballeurs de l'Union Sud Mayenne ont rapidement digéré leur défaite, samedi dernier, en finale de la coupe de France des régions, face à Palaiseau. "Nous avons gagné de l’expérience et procuré de la joie, et c’est bien ce qui est le plus important pour nous" explique le club qui a de l'ambition à court terme.

L'équipe va disputer le championnat de Nationale 3 à partir de septembre et vise la montée en Nationale 2 d'ici deux ans.