Après une reprise difficile, le Limoges Handball 87 à la relance face à Billère

Après avoir dominé la Proligue de la tête et des épaules lors de la phase aller, les joueurs du Limoges Handball 87 ont enchaîné 3 défaites en 3 matches depuis la reprise. Perdant au passage la 1ère place synonyme de montée directe dans l'élite en fin de saison. Pour le directeur sportif Nenad Stanic, la coupure hivernale de 5 semaines a fait du mal :"On n'avait pas imaginé ce scénario là. Je pense que la trêve a vraiment coupé notre dynamique. Comme chaque année, cette période n'est jamais facile. On a vécu aussi l'année dernière un petit coup de mou à la reprise."

Tout le monde veut finir cette aventure comme il faut - Nenad Stanic

Le LH a aussi signé et annoncé dès janvier des recrues pour la prochaine saison. Cela peut perturber ceux qui dans le même temps ont appris qu'ils ne seront pas conservés. Mais cela ne doit pas durer selon Nenad Stanic :"Forcément, quand on voit les résultats, on peut se dire que cela a perturbé un petit peu. Je pense que maintenant, il faut laisser tout cela derrière. Tout le monde veut faire de bonnes choses et finir cette aventure comme il faut." Surtout que cette façon de faire, une habitude chez les gros clubs de l'élite, permet aux partants de préparer leur avenir pour rebondir au mieux la saison prochaine.

Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va

Pour l’entraîneur Tarik Hayatoune, il convient aussi de prendre un peu de hauteur suite à ces 3 défaites :"Il y a 18 mois, c'était un maintien à la dernière journée. Il y a 7-8 mois, c'était une place quasi inespérée en playoffs avec une 6e place décrochée à la dernière journée. Aujourd'hui, un peu après la mi-saison, on est dans une optique de jouer pour la 1ère place. Et si ce n'est pas la 1ère place et une montée directe, ce sera une montée via les playoffs. Monter cette année, ce serait idéal. On sent que ça peut le faire. Sinon, ce sera plus tard. Il faut qu'on reste dans cette notion de projet. Ça se construit dans la durée. Je ne veux pas qu'on mette une pression pas cohérente avec le cadre du projet du club."

Personne n'a lâché et on ne va pas lâcher - Tarik Hayatoune

Ou quand l’entraîneur rappel que le LH87 est dans un projet au long cours et se construit doucement mais surement. Une bonne manière aussi de faire descendre un peu la température. Même si lui aussi aimerait que son équipe retrouve la 1ère place pour monter directement :"On va continuer à travailler pour aller chercher cette 1ère place. Personne n'a lâché et on ne va pas lâcher. On est dans un moment difficile. Que fait-on de ce moment difficile pour se rendre d'autres moments positifs d'ici quelques semaines ?"

Cela passera forcément par le travail et la cohésion alors que les autres ténors de Proligue ont profité des 5 semaines de coupure pour s'améliorer. Aux Limougeauds d'élever le curseur pour gagner à nouveau et refaire le plein de confiance. Le mieux serait dès ce vendredi soir à domicile (20h30) face à Billère, 7e au classement.