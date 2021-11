Arthur Lenne dans les pas de Ludovic Fabregas ? " J'en suis encore loin !"

Arthur Lenne l'avoue avec simplicité : "j'étais loin d'imaginer cet été ce que j'allais vivre maintenant." Le jeune pivot montpelliérain de 20 ans, qui a signé son premier contrat pro avec Montpellier, son club formateur en mars dernier fait partie des révélations de ce début de saison.

Appelé en renfort dans l'équipe pro en fin de saison dernière, il est depuis la reprise de tous les matchs, championnat et ligue des champion, avec un temps de jeu grandissant, qui fait de lui un titulaire désormais au poste de pivot. Le départ inattendu du portugais Felipe Borges, qui avait le mal du pays laissait une place. Il l'a prise.

Sans peur mais pas encore sans reproche

Généreux dans l'engagement, parfois un peu trop, Arthur Lenne "collectionne" les deux minutes : "c'est vrai, ca vient de ma jeunesse...."plaide-t-il. Un défaut balayé par l'entraineur adjoint du MHB, David Degouy, invité de 100% MHB jeudi 11 novembre : "il a l'intensité, la générosité de l'engagement, à nous de l'accompagner sur le plan technique."

Arthur Lenne a déjà eu droit au "régime pivot", depuis le début de l'été pour prendre de la masse musculaire,-six kilos-, pour résister au sein des défenses adversaires et ça paye.

Vendredi 30 octobre, à la sortie de l'entrainement à Montpellier, il découvre un message du sélectionneur de l'équipe de France Guillaume Gille qui lui demande "si je suis d'accord pour rejoindre le groupe pour la Golden League ? je m'attendais à tout sauf à ça Premier au courant son frère et coéquipier Yanis déjà retenu puis les parents : "ils étaient très émus," confie Arthur.

L'intégration chez les Bleus a été facilitée par la présence de son frère Yanis et quatre autres montpelliérains. Pendant la présentation des équipes lors des deux matchs face au Danemark et à la Norvège, Arthur avoue qu'il était un peu stressé " j'avais surtout hâte d'entrer sur le terrain."

"Il a réussi à montrer avec l' équipe de France les qualités qu'il montre avec nous depuis le début de saison ." David Degouy,100% MHB.

"Quand tu y as gouté, forcement tu as envie d'y retourner."Arthur Lenne sur sa première avec les Bleus Copier

Arthur Lenne ne compte pas en rester là, mais il sait qu'il y à d'autres prétendants, certains ont pour l'heure une longueur d'avance. Son frère Yanis saura lui rappeler, lui qui a été appelé en Equipe de France comme son frère à 20 ans et qui depuis 5ans se bat pour gagner sa place de titulaire chez les Bleus.

Arthur Lenne sur les traces de Ludo Fabregas ?

Forcément chez les supporters, certains voient en lui le nouveau Ludovic Fabregas, la comparaison est flatteuse mais lourde à porter.

C'est vrai qu'il y a des similitudes, Ludovic Fabregas, formé au MHB, encore plus précoce qu'Arthur, le pivot international du Barça a fait son entrée dans le groupe pro à 17ans, signé un premier contrat pro à 19 ans, et une première sélection chez les Bleus à 20ans qu'il n'a pas quitté depuis. De son côté David Degouy tempère: "Ce sont tous les deux humainement de belles personnes, sportivement, ils ont des qualités différentes, Arthur doit encore se construire. Ce qui est sur ( et on en est fier) ils ont tous les deux été formés à Montpellier."

Arthur Lenne ne s'enflamme pas :

"On ne parle pas de n'importe quel joueur, j'en suis encore loin, je travaille.. bien sûr que c'est un modèle surtout à Montpellier."

Arthur Lenne sur Ludovic Fabregas Copier

Ce dimanche, Arthur Lenne retrouvera le chaudron de Bougnol, rebaptisé FDI stadium, après plusieurs mois de travaux et d'aménagements de la bulle d''accueil du public. Premier match face à Aix à 17h de ce qui sera, espérons le début de la remontada du MHB en championnat.