PHOTOS Les Experts de l'équipe de France de Hand battent la Belgique à Montbéliard dans une ambiance survoltée

L'Equipe de France de Handball masculine jouait son dernier match de qualification pour le championnat d'Europe face à la Belgique ce samedi à l'Axone de Montbéliard. Score finale 32 à 28 pour les Experts dans une ambiance survoltée.

Il n'y avait pas réellement d'enjeu. Avant même son match face à la Belgique ce samedi l'Equipe de France masculine de Handball était déjà qualifiée pour le championnat d'Europe masculin qui se jouera du 12 au 28 janvier prochain en Croatie. Mais ce samedi à l'Axone de Montbéliard les Bleus se sont appliqués à bien faire et termine sur une victoire en battant la Belgique 32 à 28. Une victoire malgré une équipe rajeunie et privée de ses plus grandes stars comme les frères Karabatic, forfaits sur blessure. Des jeunes ont ainsi pu faire leurs premiers pas en équipe de France. Melvyn Richardson a signé sa première sélection et son premier but ou encore le gardien Julien Meyer entré en fin de match.

Les bleus de l'équipe de France sont maintenant en vacances ! Reprise avec la 1ère étape de la Golden League en Norvège, du 23 au 29 octobre 2017. Les Experts devraient faire trois matches test avec la Norvège, le Danemark et la Roumanie.