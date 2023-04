Au bout du suspense, l'OLB arrache une cinquième victoire consécutive !

Stark et les siens sont inarrêtables en ce moment !

Celle-là, les Orléanais seront allés la chercher avec les tripes. Germain Castano avait prévenu en avant-match : Aix-Maurienne a beau être avant-dernier de Pro B, c'est une équipe qui pose des problèmes à ses adversaires depuis plusieurs semaines. Et sur le parquet de CO'Met, les Aixois ont posé des problèmes aux hommes de Germain Castano. Très imprécis par moment dans cette rencontre (bien loin de l'adresse insolente trouvée lors du dernier match face à Denain), les basketteurs orléanais ont malgré tout réussi à garder leur calme, notamment dans l'ultime quart-temps alors que l'écart au table d'affichage était minime entre les deux équipes.

ⓘ Publicité

Mais porté par un public encore une fois venu en nombre avec 4 500 spectateurs, l'OLB a maté son adversaire dans les dernières minutes. Cette cinquième victoire consécutive aura été l'une des plus dures à concrétiser, mais elle comporte des ingrédients rarement vus cette saison : du calme, de la combattivité et un esprit de corps. Score final : 91-84. "Je veux offrir des play-offs à cette salle et à ce public" déclarait Germain Castano à la fin de la rencontre. Ce ne sont pas les fans qui vont le contredire.

L'homme du match

Jérémy Leloup a su porter son équipe dans le deuxième et troisième quart-temps, à des moments où il ne fallait surtout pas lâcher. Les attaquants orléanais étant un peu en-dedans, c'est lui ce soir qui a pris ses responsabilités avec un joli six sur neuf à trois points, pour un total de 24 points inscrits.

La phrase du jour

"Pour battre une équipe comme Orléans en ce moment, il faut sortir le match parfait. C'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe du championnat ces dernières semaines" analysait très simplement le coach adverse Emmanuel Schmidt.

Le chiffre du jour

5 : l'OLB enchaîne une cinquième consécutive, sécurise sa huitième place au classement synonyme de play-offs et se rapproche encore un peu plus du Top 6 de Pro B.