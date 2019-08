Au moins 2 000 supporters assistent à l'entraînement du Limoges CSP nouvelle version

Limoges, France

Découvrir le nouveau visage du Limoges CSP. C'était l'objectif des plus de 2 000 supporters qui ont assisté à un entraînement public du club de basket ce jeudi après-midi, au Palais des sports de Beaublanc. Les fans ont pu retrouver Jerry Boutsiele, Brian Conkli, et découvrir de nouveaux joueurs.

Et l'optimisme est de mise chez les supporters pour la saison à venir, comme pour Jordan, 17 ans : "Il y a eu un recrutement assez cohérent, et on a un groupe bien construit pour faire une belle saison.", assure-t-il.

Christophe est supporter du Limoges CSP depuis plusieurs années : "L'année dernière il y avait beaucoup de talents mais il n'y a pas eu les résultats escomptés. La notion de groupe est importante et je pense que cette année le groupe a été construit avec des bonnes mentalités, même s'il y a aussi des talents.", explique-t-il.

Arnaud lui a déjà repéré les joueurs qui vont apporter selon lui le plus à l'équipe : "On avait besoin de shooteurs, et donc, l'arrivée de l'arrière Nicolas Lang et de l'ailier Hugo Invernizzi va nous apporter beaucoup de pep's et beaucoup de shoots.", estime-t-il.

Le lancement officiel de la saison commence dans moins d'un mois. Le 17 septembre aura lieu le tour préliminaire de la Coupe de France pour le Limoges CSP, face à Pau. Le championnat de Jeep Elite reprendra dans la foulée avec un déplacement à Lyon le 21 septembre.