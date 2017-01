A Auxerre, la section Hand'Adapté s'est parfaitement intégrée au sein du club local.

La section Hand'Adapté a vu le jour en 2012 à l'initiative de bénévoles du Handball Club Auxerrois. Elle a déjà ramené deux médailles de bronze lors des deux derniers championnats de France.

L'équipe de Hand'Adapté est composée d'une douzaine de joueurs du foyer Cadet Roussel à Auxerre. Des adultes qui sont en situation de handicap mental ou psychique.

Sébastien Clerc est joueur au HBCA, le handball club d'Auxerre . Il est également éducateur spécialisé . Il encadre la section de Hand'Adapté avec d'autres bénévoles.Il se souvient de débuts compliqués il y a 5 ans. « Les premières balles au prisonnier ne m'ont pas rassuré. Je me suis demandé, si ce projet était viable avec le peu de réussite que j'avais avec les jeux que je proposais. »

Mais les joueurs s’entraînent régulièrement et la progression est rapidement visible. Tous sont très motivés à l'image de Moussine. « Je trouve que c'est formidable le handball . Je me fais plaisir . Avant j'étais joueur, maintenant je suis gardien de but. C'est impressionnant quand on me jette des ballons. Parfois j'en arrête. »

La section de Hand'Adapté est composée d'adultes en situation de handicap mental ou psychique.

Quant à Alain, il aime tout les sports , il pratique également le VTT. Le handball, il le dit lui même, ça le rend plus zen. « C'est un sport qui me détend. Des fois je marque des buts, et si je n'y arrive pas je passe la balle à mes co-équipiers. »

Alain faisait partie de l'équipe qui a participé aux deux derniers championnats de France, avec à la clé deux médaille de bronze. Une véritable fierté pour lui. « Une médaille autour du cou. On a été récompensé. Et ça c'est génial, trop top ! »

Et puis il y a Jason, 24 ans, l'une des plus belle progression de l'équipe. Avec son ami Florian, il vient d'être convoqué pour un stage avec l'équipe de France de Hand'Adapté. « Avant j'arrivais pas à toucher le ballon. Mais maintenant, je joue bien, je vais vite. Je suis le meilleur buteur de l'équipe. Avec l'équipe de France j'espère aller aux championnats du Monde, aux Jeux Olympiques. Je suis très ambitieux. »

Et une autre belle surprise pourrait attendre Jason et Florian selon leur coach Sébastien Clerc. « On se pose clairement la question de permettre à ses deux joueurs d'intégrer la pratique compétitive avec des valides. Si c'est possible, c'est pour bientôt »

Les deux joueurs de Hand'Adapté pourraient intégrer une des équipes du handball club auxerrois dès la saison prochaine.