Avec France Bleu Lorraine venez encourager les Dragonnes à Budapest

France Bleu Lorraine et les Autocars Schidler vous offrent le Final-Four à Budapest pour encourager les Dragonnes et entrer dans l’histoire.

Metz, France

Les 11 et 12 mai prochains, les filles du Metz Handball seront en Hongrie pour disputer le Final Four de la compétition. Une première pour le club et pour le handball féminin français. Elle seront opposées dans un premier match en ½ finale aux Russes de Rostov.

Les Dragonnes à Budapest pour le Final Four les 11 et 12 mai prochains

France Bleu Lorraine et les autocard Schidler vous offrent le sésame pour venir encourager votre équipe préférée à Budapest. Vous voyagerez dans un autocar haut de gamme de la flotte Schidler. N'hésitez pas à visiter le site des autocars Schidler ici.

Autocar Haut de Gamme Schidler

3 jours de rêve pour encourager nos Dragonnes et visiter Budapest

Le programme :

• Départ de Metz le vendredi 10 mai à 21h et arrivée à Budapest le 11 mai avant 12h

• Demi-finales le 11 mai à 15h et 18h

• Visite guidée de Budapest le matin du 12 mai

• Finales le 12 mai à 15h et 18h

• Départ de Budapest à 21h et arrivée à Metz le 13 mai avant 12h

Visite guidée de Budapest

Les prestations :

• Transferts Metz-Budapest en autocar de grand tourisme

• 1 nuit d’hôtel 3* en chambre double avec petit déjeuner

• Entrées à l’Aréna pour les deux jours

• Visite guidée de Budapest

• Assurance assistance, rapatriement, bagage

informations et réservations

Pour toutes les informations en détail, rendez-vous sur le site de Metz-Handball

Pour toute réservation, rendez-vous dès lundi 9h30 au siège social du club qui se situe 20 rue des mirabelles, à Metz. (de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)