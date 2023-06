Avec l'arrivée de Ludovic Negrobar, l'OLB renforce son secteur intérieur

Après l'ailier Lorenzo Thirouard-Samson, l'arrière Marcus Gomis, l'Orléans Loiret Basket vient d'annoncer une troisième recrue pour la saison prochaine. Et il s'agit à nouveau d'un JFL (joueur formé localement), en la personne de Ludovic Negrobar ! L'intérieur était pisté depuis plusieurs semaines par le club orléanais. Cet ailier-fort, capable de jouer également au poste de pivot, arrive des Sharks d'Antibes. Club avec lequel Ludovic Negrobar avait joué les finales de play-offs d'accession en 2022.

Un joueur expérimenté

Cette saison, l'intérieur tournait à 8 points et 5 rebonds de moyenne. Passé par l'ASA et Nantes, il est également capable de jolies pointes au scoring, en témoigne ses 22 points inscrits en play-offs en mai dernier contre Boulazac. Cette saison, le secteur intérieur a été le gros point faible de l'OLB. Sur le site du club, l'entraîneur Germain Castano se montre très satisfait : "Ludovic connait très bien la Pro B, il a déjà pas mal d’expérience pour quelqu’un qui n’a que 31 ans. Il peut jouer aussi bien au poste 4 qu’au poste 5. C’est un bon défenseur, un gros rebondeur et je crois qu’il arrive à maturité aujourd’hui. Je pense qu’il peut faire une grosse saison offensive."

