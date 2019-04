Avec Pavel Marinov, le CBC perd un quatrième joueur sur blessure en un mois et demi

Caen, France

Le Caen Basket Calvados est définitivement maudit. Le club de Basket normand a perdu ce vendredi soir Pavel Marinov sur blessure lors de la défaite à Saint Chamont (64-72).

"En prenant une situation de tir, il s'est mal réceptionné sur le pied, explique son coach Fabrice Courcier. Son genou est parti un petit peu. Il a senti un craquement. _C'est soit une entorse du genou soit malheureusement une blessure un peu plus grave avec des ligaments touchés_. Il devrait avoir une I.R.M samedi matin pour savoir le type de blessure qu'il peut avoir."

C'est frustrant et c'est forcément très handicapant pour le projet de gagner des futurs matchs. Fabrice Courcier

C'est le quatrième joueur du CBC qui se blesse en un mois et demi après Aurélien Salmon, Paul-Lou Duwiquet et Gaëtan Clerc. C'est un nouveau coup dur pour l'équipe caennaise.

"C'est du jamais vu. A chaque fois ce sont des blessures qui mettent quasiment le joueur de côté jusqu'à la fin de saison. On est dans une phase où recruter est compliqué. Il ne nous reste qu'un seul contrat pour finir la saison.

On essaye de protéger les joueurs sur les séances d'entraînement pour pas les mettre dans le dur physiquement et puis au final même avec toutes les précautions qu'on peut prendre on a de nouveau un blessé. C'est frustrant et c'est forcément très handicapant pour le projet de gagner des futurs matchs."