Avec ses deux nouvelles recrues, l'Orléans Loiret Basket espère retrouver la victoire contre Gravelines

L'OLB retrouve le Palais des Sports ce mercredi 2 février 2022 contre Gravelines. Après cinq défaites consécutives en championnat, l'Orléans Loiret Basket espère stopper cette série avec la réception à 20 heures, au Palais des Sports d'Orléans, de Gravelines Dunkerque. Les nordistes sont 8e au classement alors que les orléanais sont à la 14e place sur 18.

Fin de la jauge au Palais des Sports

Pour Germain Castano, l'entraîneur de l'OLB, il est important de casser la série de défaites. "Il reste 17 matchs à jouer dont 10 à la maison. On ne va pas jouer la saison sur ce match là contre Gravelines mais il faut commencer à regagner un peu pour faire du bien à tout le monde. Même si nous n'avons toujours pas l'effectif au complet." L'OLB pourra également compter sur son public. Finie la jauge en tribune de 2 000 personnes. Face à eux se présente Gravelines qui vient de gagner contre Limoges et Châlons-Reims.

Je suis à 100% de mes capacités

En plus du retour de Jérémy Nzeulie, Loïc Scwhartz, arrière belge de 29 ans, est arrivé comme joker médical pour suppléer jusqu'au 28 février Marcus Paige, blessé à l'épaule. Et pour son passage dans le Loiret, il arrive en pleine forme. "Je me sens très bien, surtout physiquement, car je me suis bien préparé avant de venir ici. Je suis à 100% de mes capacités."

Avec sa taille de 1,98m, l'international belge a déjà quatre titres de champion de Belgique. À cela s'ajoutent plus de 90 matchs de coupe d'Europe et la distinction de meilleur joueur belge l'année dernière. Il est pressé de retrouver la compétition contre Gravelines. "Je suis un peu excité car ça fait longtemps que je n'ai pas joué donc j'espère faire une bonne prestation et surtout offrir une victoire au public." OLB - Gravelines, c'est mercredi 2 février à 20 heures au Palais des Sports d'Orléans, il reste des places pour supporter les orléanais.