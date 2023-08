Avec un nouveau meneur, Kahlil Dukes, l'Orléans Loiret Basket boucle son recrutement

L'Orléans Loiret Basket annonce la signature de Kahlil Dukes au poste de meneur, et boucle ainsi son recrutement pour la saison 2023-2024. Alors que les joueurs entameront le 23 août prochain leur préparation pour une nouvelle saison en championnat de pro B, l'OLB affiche un effectif au complet avec l'arrivée du meneur américain qui vient compléter un effectif très largement renouvelé.

En effet, sur les joueurs de la saison 2022-2023, seuls deux restent au club : Jean-Fabrice Dossou, 23 ans, et Noah Bolanga, 20 ans, tous deux formés au club. L'OLB a recruté huit joueurs, parmi lesquels Kahlil Dukes, le dernier arrivé. Le meneur américain a débuté sa carrière dans le basket universitaire aux Etats-Unis, avant de rejoindre le club allemand de Hambourg, puis Varsovie en Pologne.

Un effectif renouvelé à 80% à l'OLB

Depuis deux saisons, il évoluait dans le championnat turc, à Balikesir notamment. Agé de 28 ans, mesurant 1,83 mètres, il évoluera donc au poste de meneur aux côtés, à l'arrière, de deux autres nouveaux joueurs, Marcus Gomis, venu du Mans, et le canadien Stefan Smith.

Pour Germain Castano, l'entraîneur de l'OLB, c'est le joueur qui vient compléter une équipe très différente par rapport à la saison dernière, qu'il a fallu construire avec une masse salariale en baisse. Le coach confie qu'il s'y intéresse depuis un bon bout de temps. "Mais on voulait terminer avec le meneur, parce que la complémentarité avec les autres postes est vraiment importante, donc on a pris notre temps. On a aimé la qualité d'adresse de Kahlil Dukes, mais aussi sa qualité de passes".

Germain Castano reconnaît qu'avec cet effectif, renouvelé à 80% par rapport à la saison 2022-2023, la phase de préparation sera primordiale. "J'ai insisté pour que tous les joueurs soient pour le premier entrainement (le 23 août), et ce sera le cas. Et comme on a fait une équipe très très jeune, on veut aussi quelques tauliers, des garçons joueurs qui connaissent un peu plus le métier. Et je crois qu'au final on a fait un bon mix".