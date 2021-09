Bakset - le Limoges CSP en quête d'un nouveau trophée à Bourges ce week-end

Nouveau trophée à acquérir pour le Limoges CSP. Les basketteurs limougeauds vont ce week-end à Bourges afin de participer au "Trophée Aviva", organisé par le Club Sportif de Bourges. Avec eux, quatre équipes qui ont fini la saison en ayant le vent en poupe : Le Mans, Orléans et Cholet. Premier match à 21 heures face au Mans.

Tim Crusol et Ludovic Beyhurst ne joueront pas ce week-end, encore blessés. En revanche, tous les autres vont postuler pour des minutes. _"Ca va être encore plus dur que [le week-end dernier](https://www.francebleu.fr/sports/basket-handball-volley/le-limoges-csp-humilie-l-elan-bearnais-a-pau-et-remporte-la-summer-league-nouvelle-aquitaine-1630864067) pour eux", confie Massimo Cancellieri, le coach du CSP. "Cette troisième semaine de prépa était bien chargée, car même si on ne joue pas, c'était quand même deux entraînement par jours pendant trois jours."_ La semaine a d'ailleurs été marqué par l'entraînement public et la présentation aux supporters, ce mercredi à Beaublanc.

Pas de beau jeu, mais "du carburant dans les jambes"

Mais, le programme voulu par le nouvel entraîneur italien du club n'est absolument pas à remettre en cause, selon lui. "C'est ce que nous devons faire en ce moment, non pas pour être la meilleure équipe mais pour mettre du carburant dans nos jambes et nos esprits."

Pour l'instant, le coach note quelques détails où l'équipe a progressé, mais d'autres non. "On peut faire mieux, mais on est dans la bonne direction" souligne Massimo Cancellieri.