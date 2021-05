Barrages-Proligue : le Grand Nancy Métropole Handball devrait affronter Dijon le 31 mai ou le 1er juin

La décision est tombée ce samedi soir, la Commission d'Organisation des Compétitions a décidé de reporter le match de barrage retour entre le Grand Nancy Métropole Handball et Dijon au 31 mai ou 1er juin. Du coup, les finales du championnat de Proligue sont reportées au week-end des 5 et 6 juin.

Le Grand Nancy Métropole Handball et Dijon disputeront bien le match de barrage retour le 31 mai ou le 1er juin. En prenant cette décision, la Commission d'Organisation des Compétitions (COC) a souhaité préserver l'équité sportive et annonce dans le même temps que les finales du championnat de Proligue prévues à Créteil sont reportées d'une semaine et se dérouleront le week-end du 5 et 6 juin.