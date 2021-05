Barrages-Proligue : le Grand Nancy Métropole Handball remporte la première manche à Dijon (27-29)

En s'imposant ce mercredi à Dijon (27-29), le Grand Nancy Métropole Handball a fait un pas important vers le Final Four de proligue. Mais les Nancéiens savent que la route est encore longue et qu'il faudra rester sérieux et déterminer pour continuer à rêver d'une savoureuse fin de saison. La confirmation est attendue ce samedi à 18 heures au Parc des Sports de Vandoeuvre.

Marius auteur d'un 3/4 s'est montré décisif en fin de match contre Dijon © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Les stats de la rencontre entre Dijon et Nancy

Dans cette première manche, le GNMHB a longtemps tenu à distance les Dijonnais (11-15 à la pause ) et (20-23, 44'), avant de lâcher du lest et redonner confiance à son adversaire qui est revenu à un but (25-26, 53'). Heureusement pour les Nancéiens, les deux gardiens Prévost et Jurissic ont été performants tout comme l'excellent Marius, qui entérine le succès de son équipe en inscrivant les deux derniers buts.