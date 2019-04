Basket 1/2 finale aller de ligue Féminine : Les Berruyères défaites chez eux par Lattes Montpellier

Bourges, France

Les joueuses du Tangos Bougres Basket n'ont plus le choix. Si elles veulent participer à la finale du championnat de France de ligue féminine pour décrocher un quinzième titre, elles doivent impérativement gagner la demi finale retour le mardi 30 Avril sur le parquet des Héraultaises. Dans le cas contraire, les tenantes du titres n'auraient plus que la Coupe de France à disputer.

Les Berruyères ont pourtant tout donné comme à leur habitude devant leur fidèle public du Prado mais le manque d'adresse couplé par moment à un manque de constance dans le jeu à des moments cruciaux ont coûté cher. La preuve lors du 3ème quart temps l'ex Berruyère Endy Mymen (21 points) s'est rappelée aux bons souvenirs du Prado.

Aléxia Chartereau : "Nous sommes prêtes dans nos têtes à prendre notre revanche mardi soir."

Elle a d'ailleurs inscrit 21 points. Pour ne rien arranger, les Berruyères ont été maladroites au delà des 6,25 mètres à l'image de la meneuse de Jeu Marine Jhoanès meilleure marqueuse pourtant de la rencontre avec 22 points mais 1 sur 8 seulement à 3 points ! Soit un total de 5 sur 20 !

Et pour ne rien arranger il est vrai qu'Olivier Lafargue l'entraîneur des Tangos est privé de deux éléments majeures que sont : Élodie Godin et Sarah Michel ce qui handicap les Berruyères dans un tel match à enjeu au niveau des rotations. La capitaine du Tango Bourges Basket Alexia Chartereau est déjà concentré sur la demi finale retour : "Si nous arrivons à gommer des petites périodes du match ou les Lattoises ont pris quelques longueurs d'avance il n'y a pas de raison pour ne pas les battre chez elles. Nous l’avons déjà fait un phase régulière on ne va rien lâcher. C'est un match décisif. Nous sommes prêtes dans nos têtes à rejouer et prendre notre revanche mardi soir dans l'Hérault. "D'ailleurs les Berruyères ont du déjà avoir recours à une belle face à Landerneau pour se qualifier pour les 1/2 de finale il faudra impérativement en passer par là pour décrocher ce 15ème titre de championne de France et donc ce qualifier d'abord pour la finale.

La 1/2 finale retour se jouera mardi à 20h45 sur le parquet de Montpellier. La belle éventuelle se disputera à Bougres le jeudi 2 Mai prochain.