Basket - 1/2 finale de Coupe de France : le Limoges CSP pas loin de l'exploit sur le parquet de l'ASVEL

Le Limoges CSP n'a vraiment pas à rougir après son élimination de jeudi soir en coupe de France de basket sur le parquet de l'ASVEL. Deux jours après une défaite historique à domicile face à Dijon en championnat, les joueurs de Medhy Mary ont livré une grosse bataille mais ont cédé 84 à 82.

Un Limoges CSP tout nouveau mais séduisant à Villeurbanne

Les deux équipes ont d'abord proposé un match très offensif qui a tourné à l'avantage des Limougeauds, avec un Maciej Lampe très efficace pour sa 1ère sous le maillot du CSP (11 pts, 12 d'éval à la pause). Un 1er acte lors duquel le canadien Philip Scrubb a aussi été omniprésent avec 14 points à son actif. De quoi permettre à Limoges de mener 49 à 44 à la pause.

L'ASVEL a mis beaucoup de rythme après la pause

Au retour des vestiaires, l'ASVEL a mis un énorme rythme pour faire souffrir un CSP toujours limité dans ses rotations à causes des absents. Et cela a finit par payer. En fin de 3e quart, les limougeauds ont eu beaucoup plus de mal à mettre en place leur jeu avec beaucoup moins de passes et des tirs difficiles.

Caboclo et Lampe ont terminé avec 21 points chacun

De l'autre côté, ils ont eu beaucoup de difficulté à arrêter un Thomas Heurtel auteur de 19 points tout comme l'autre meneur Antoine Diot. Mais le CSP n'a pas lâché. Jamais. Menés de 11 points à la 35e minute, les joueurs de Medhy Mary ont tout fait pour revenir, en vain. Les 21 points de Maciej Lampe et les 21 points de Bruno Caboclo n'auront pas suffit. L'aventure Coupe de France s'arrête là.

On a vendu très chèrement notre peau - Mehdy Mary