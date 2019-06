Basket : 1/4 de finale retour de Pro B : Saint-Chamond déroule face à Nancy (104 à 74)

Saint-Chamond, France

Apres la défaite des Couramiauds en Lorraine jeudi (73 à 70), les hommes d'Alain Thinet se sont bien rattrapés ce samedi soir à l'occasion du match retour des 1/4 de finale des plays-offs. Ils ont battu le Sluc 104 à 74. Avec une victoire partout, une troisième rencontre prévue mardi soir sur le terrain de Nancy pour départager les deux équipes.

Le coach Alain Thinet avoue qu'il avait été "très déçu au match aller parce qu'on avait la balle de match. On avait fait un match avec beaucoup de maladresses. Ce soir, c'est l'inverse. C'est le basket, on fait un quart temps presque parfait. On a pris tout de suite un peu d'avance qu'on a su gérer pendant 40 minutes. Il y a 1/1. Il faut oublier les scores. Il faut oublier qu"on a perdu bêtement la-bas. Il faut oublier qu'on a gagné facilement ici. On a une belle à jouer sur le terrain adverse. On va la jouer à fond. Advienne que pourra".

La belle se jouera mardi soir à 20h sur le parquet du Palais des sports Jean-Weille de Nancy.