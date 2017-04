Basket (1/4 finale retour LF2) : Montbrison pour rêver et grandir encore

Montbrison dispute ce soir le quart de finale retour de Ligue Féminine 2 après avoir perdu le match aller sur le parquet de la Roche sur Yon. Une victoire permettrait de poursuivre un peu plus encore la formidable aventure du BCM depuis 5 ans.

C'est un rendez-vous qui il y a 3 ans aurait paru impensable : les basketteuses de Montbrison sont toujours en course pour atteindre la 1ère division féminine. Elles disputent ce soir le quart de finale retour des playoffs de Ligue Féminine 2, l'équivalent de la 2e division. Elles se sont inclinées au match aller sur le parquet de la Roche su Yon. Pour rester en vie dans ces playoffs et s'offrir une belle samedi soir en Vendée, les Montbrisonnaises sont obligées de s'imposer. Histoire de poursuivre au moins un match de plus une aventure incroyable ! Celle d'un club qui il y a encore 4 saisons évoluait en Nationale 3, l'équivalent de la 5e division.

Mais depuis, les Montbrisonnaises ont réalisé un exploit sensationnelle : être sacrée championne et gravir un échelon trois saisons de suite. Une évolution incroyablement risquée car elle impose au club de s'adapter rapidement aux exigences de la nouvelle division pour ne pas faire l'ascenseur. Dans ce processus, Montbrison s'est appuyé sur l'expérience de Corinne Benintendi, l'ancienne coach de Challes les Eaux où elle a connu l'élite et la Coupe d'Europe. Une culture du haut niveau qui a permis aux Montbrisonnaises de se maintenir la saison passée en Ligue 2 et cette année de disputer les playoffs. Une progression constante depuis 5 ans et un public fidèle qui va tenter de porter les Ligériennes vers la victoire ce soir. Ce serait un exploit face aux favorites pour la montée. Un objectif qui n'a jamais été celui de Montbrison, en tout cas pas dans l'immédiat. Chaque chose en son temps mais l'expérience acquise dans ce quart de finale sera quoiqu'il arrive bénéfique pour un club qui n'en finit pas de regarder vers le haut.

Les basketteuses de Montbrison face à la Roche sur Yon en quart de finale retour de Ligue Féminine 2, c'est ce mercredi soir à 20h au gymnase Cherblanc