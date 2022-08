Basket : Champagne Basket face à Lille en match amical avant le championnat de Pro B

Un premier test avant le championnat. Le Champagne Basket affronte Lille, ce samedi 27 août. Un match de préparation, à domicile, au complexe René-Tys. Coup d'envoi à 19 heures.

Six matches amicaux sont prévus avant le premier match officiel, pour la Coupe de France, le 21 septembre. Un avancement de la rencontre est à l'étude car les joueurs rejoueront deux jours plus tard mais pour la Leader's Cup, le 23 septembre. On retrouvera la Pro B dès le 14 octobre, face à Orléans.

Après huit années en Betclic Elite, c'est une nouvelle ère pour le club qui se retrouve rétrogradé en Pro B cette année. Cette aventure sera suivie par le nouveau coach, Thomas Andrieux, qui les as rejoint depuis mi-avril : "C'est une toute nouvelle équipe avec un véritable état d'esprit. On a essayé d'obtenir un mix avec des joueurs un peu plus expérimentés, mais des jeunes joueurs qui aspirent à accéder au haut niveau. "

Les joueurs de Champagne Basket ont repris l'entraînement depuis mi-août. © Radio France - Marie-Amélie Masson

L'équipe est pratiquement au complet pour les matches qui arrive. L'arrière Lamine Sambé est retenu, pour l'instant, avec la sélection du Sénégal pour des matches de qualification pour la Coupe du Monde 2023. De l'effectif 2021-2022, seul l'ailier Jean-Philippe Dalle est resté. Trois Espoirs ont été promus.

Lui est venu tout droit de Limoges... Timothé Crusol, 21 ans et 1m93, meneur, effectuera ses premiers pas dans ce championnat de Pro B qui présente "beaucoup plus de dureté où il faut avoir une mentalité de guerrier." Impatient, son objectif est déjà bien ancré dans sa tête : "On veut remonter. On veut gagner. On veut être premier du championnat. Je suis quelqu'un qui ne lâche jamais. Je vais apporter beaucoup d'énergie en défense et en attaque, je suis là pour faire jouer l'équipe et prendre tout ce qui est à prendre."

Grégoire Lefebvre, directeur général, a tenu à adresser quelques mots à ces nouveaux joueurs pour leur rappeler "que ce sont des bons joueurs de basket, il y a aucun doute dessus. Mais la Pro B demande pas des skills liés en basket mais des qualités d'homme tel que l'humilité." Avant de souligner l'objectif principal : être en haut du classement. "Il n'y en a pas d'autres..."