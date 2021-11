Basket - Limoges CSP : "on ne vient pas se faire botter les fesses" prévient l'entraineur de Chartres

Avant le match des 16e de finale de la coupe de France de basket face à Chartres ce mardi soir (20h) à Beaublanc, Massimo Cancellieri est bien placé pour ne pas l'aborder avec légèreté. Il a suffisamment entrainé en 2e division italienne pour savoir qu'une équipe d'un échelon inférieur n'a strictement rien à perdre dans ce genre de match, et peut s'avérer dangereuse. Et de toute façon, après la déception du match de vendredi dernier perdu à Levallois, il attend de ses joueurs qu'ils continuent à progresser en tant qu'équipe.

Faire des progrès à chaque match

"Je veux qu'on montre qu'on peut faire des progrès à chacun de nos matchs. Juste un petit pas mais un pas en avant, pas en arrière. C'est ce que j'attends. Ça va être dur pour beaucoup de raisons. Parce que c'est proche du match de vendredi, parce qu'on était en déplacement, qu'on a fait 7 heures de route, parce qu'on s'entraine dur et que je mets la pression pour que l'on soit meilleur. Ce ne sera pas un match facile. Pas seulement pour eux mais aussi pour nous" alerte le technicien italien.

Une équipe qui sort une formation de l'Elite au tour précédent, tu ne peux que la respecter

Pour finir de s'en convaincre, le capitaine Nicolas Lang rappelle une chose simple. Si Chartres est une formation de 3e division, elle a fait tomber une équipe de l'Elite au tour précédent. "On est prévenu. Ils ont battu le Portel au tour précédent. Ce n'est pas comme s'ils avaient battu une équipe de N3. Une équipe qui sort une formation de l'Elite au tour précédent, tu ne peux que la respecter et prendre ça très au sérieux. Et à domicile, il y a une exigence en plus. D'autant que tactiquement, leur coach tente beaucoup de choses" prévient le sniper et capitaine limougeaud.

Chartres, une équipe qui sait faire déjouer l'adversaire

Ce qui n'a évidemment pas échappé à l'entraineur du Limoges CSP Massimo Cancellieri. "Ils jouent bien. Leurs intérieurs sont très bons. Leurs arrières sont des shooters. Ils sont très tactiques. Ils essayent de vous faire très mal jouer. On doit être très intelligent pour jouer simple, pour partager le ballon peu importe ce qui se passe. On devra imposer un tempo très haut, courir, bouger le ballon. On ne peut pas être statique parce qu'ils sont très préparés tactiquement. Si tu n'es pas prêt, ça peut poser problème" estime l'entraineur italien.

On vient pour se faire plaisir mais on ne vient pas non plus pour se faire botter les fesses

C'est vrai que l'entraineur de Chartres ne vient pas en victime expiatoire à Beaublanc, même si aux yeux de Sébastien Lambert, ce match face au CSP n'est que du bonus. "On est détendu, content d'être là et de venir représenter notre équipe et le club. C'est un petit cadeau pour nous de venir dans un lieu mythique. Quitte à jouer à l'extérieur, pour un basketteur, jouer à Beaublanc c'est quelque chose à part" se réjouit celui dont l'équipe est actuellement 3e de la Poule B en NM1 derrière Caen et Mulhouse avec un bilan de 8 victoires et 4 défaites.

"On va tenter mais on n'a pas plus d'ambition que ça. On vient pour se faire plaisir mais on ne vient pas non plus pour se faire botter les fesses. Le peu de chance qu'on a, on va essayer de les jouer à fond et déjà tenter de faire déjouer l'adversaire. De les amener sur un rythme qui peut nous correspondre" anticipe l'entraineur de Chartres. Les Limougeauds sont prévenus. Ils devront être aussi sérieux qu'au tour précédent à Nantes pour ne pas laisser leurs adversaires croire à l'exploit.

(match à vivre en intégralité ce mardi à partir de 20h sur France Bleu Limousin et francebleu.fr)