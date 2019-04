Basket ( 27e journée de Pro B) : St-Chamond pour doubler Nancy, Roanne pour rester devant

St-Chamond, France

Plus que 8 matches avant de savoir qui décrochera la montée directe en Jeep Elite. Roanne est toujours en pole-position pour y parvenir. La Chorale est 1ère avec une victoire d'avance sur le 2e, Vichy-Clermont. Les joueurs de Laurent Pluvy reçoivent Evreux ce vendredi à 20h à la Halle Vacheresse, une équipe de bas de classement (13e).

Pour Saint-Chamond, 5e, ce sont les playoffs qui sont en vue. Et les Couramiauds s'en rapprocheront encore un peu plus en cas de victoire ce soir sur le parquet de Nancy, 4e. Malgré une victoire face à Caen le weekend passé, l'équipe ne tourne pas à plein régime et elle devra se surpasser face à un adversaire du Top 4, un groupe contre lequel le SCBVG a du mal cette saison, sauf contre... Nancy, qu'il a battu au match aller.

Alain Thinet, coach de St-Chamond :

"On part un peu dans l'inconnu. On a besoin de travailler sur nous, d'améliorer nos points faibles, de retrouver un peu d'enthousiasme. C'est un match parfait pour ça. Je ne dirais pas qu'on est tristes mais on est un peu moins enjoués. Il y a de la fatigue physique, mentale. On est déjà à presque 40 matches joués avec la Leaders Cup et la Coupe de France. Il y a une petite lassitude, des joueurs cadres fatigués. Heureusement que les jeunes répondent présents. C'est donc un match qui arrive au bon moment pour essayer de faire un coup et retrouver cet élan qu'on avait en début de saison."

Matteo Legat, arrière de St-Chamond

"Le groupe vit bien, chaque jour on est intenses, on arrive à jouer dur car on a un rôle à assumer maintenant. On est attendus par rapport aux résultats de l'année dernière et de cette année. Il faut qu'on assume notre statut. C'est le plus dur : rester à notre niveau, à chaque match. Nancy est une des plus grosses écuries du championnat. Il faudra surtout être prêts défensivement et dérouler en attaque."