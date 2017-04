Basket - 27e journée de Pro A : la JDA reçoit la SIG de Strasbourg ce mardi 11 avril au Parc des Sports de Dijon

La fin de saison se rapproche en championnat de Pro A de Basket. Il ne reste plus que huit matchs. Cette 27e journée se passe à domicile pour la JDA, qui reçoit des strasbourgeois vice-champions de France en titre.

Les Dijonnais, douzième au classement avec 39% de victoires, sont à la lutte pour le maintien. Pour ne pas descendre en Pro B, il faut absolument éviter les deux dernières places du classement, c'est à dire la 17e et la 18e. Mais leurs adversaires du jour, les Strasbourgeois sont plutôt en forme. Ils occupent la cinquième place avec 66% de victoires. IIs devraient donc, sauf énorme surprise, terminer dans les huit premiers du championnat et donc, une nouvelle fois, participer aux play-off en fin de saison.

Largement battue à Nanterre (actuel 3e) 55 à 71 il y a quelques jours pour le compte de la 26e journée, la JDA, veut conserver sa belle dynamique à domicile. Au Palais des Sports, les Dijonnais restent en effet sur quatre victoires consécutives. Et leur dernière défaite remonte à mi-janvier face à Orléans (76 à 84) pour la 16e journée!

Ce JDA / Strasbourg, est donc un match aux allures de revanche entre deux équipes qui s'étaient livrées un énorme duel à l'aller! La JDA s'inclinant de justesse 68 à 66 dans les dernières secondes après un final haletant en Alsace!

Un gros match pour espérer faire un exploit (L.Legname)

L'entraîneur Dijonnais, Laurent Legname estime que la JDA a « un gros match à jouer avec Strasbourg qui est en pleine bourre actuellement avec sept victoires d’affilée. Avec Monaco, c’est ce qui se fait de mieux actuellement, donc ce ne sera pas une partie facile. On a rien à perdre, il faut qu’on fasse un gros match pour espérer faire un exploit. On peut être à leur niveau pendant une bonne partie du match, mais sera t’on capable d’être constants et réguliers pendant tout le match par rapport à une équipe très bien organisée et qui joue très bien ? Ce sera une des clefs de cette rencontre.»

Au-delà de cette rencontre, la saison qui tire à sa fin, est aussi synonyme de contacts et de touches dans d'autres clubs pour certains joueurs. C'est ainsi que le meneur de jeu dijonnais, Axel Julien, aurait été contacté par Limoges actuel 10e de la Pro A.

Le match tant attendu par les supporters face à l'Elan-Chalon, initialement prévu le 25 avril a été déplacé au vendredi 28 avril à 20h30 au Palais des Sports de Dijon. C'est dû, évidemment, à la qualification des Chalonnais pour la finale de la Fiba Europe Cup face à Nanterre les 19 et 26 avril.