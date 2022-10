Basket : 35 ans de derbys entre le Mans et Cholet dans l'élite

Si le palmarès du MSB, quintuple vainqueur du championnat, dépasse de loin celui du Cholet Basket avec son unique titre décroché en 2010, le derby est très disputé. Alors que les deux équipes s'affrontent de nouveau, ce mardi 4 octobre sur le parquet manceau, France bleu Maine s'est plongé dans les archives de la LNB, de la première confrontation dans l'élite, en 1986, à aujourd'hui.

73 à 68

C'est le score de la première rencontre entre les deux équipes (à voir en images ici). Ce 17 décembre 1986, les Choletais l'ont emporté 73 à 68 sur leur parquet. Le Mans devra attendre quatre ans pour gagner pour la première fois le derby, le 16 octobre 1990 (108-106).

37

C'est le nombre de fois que le Mans a remporté le derby. Si les Manceaux gagnent ce mardi soir, ils égaliseront les 38 victoires de Cholet. Le nombre de victoires à l'extérieur est également très serré : 14 pour le Cholet Basket et 13 pour le MSB.

3 ans et 4 mois

C'est la plus longue série d'invincibilité dans le derby : le Mans a enchaîné sept victoires entre le 14 décembre 2002 et le 22 avril 2006. Le plus grand nombre de victoires d'affilée est en revanche pour Cholet. Le club du Maine-et-Loire a gagné huit derby entre le 2 janvier 2010 et le 2 juin 2012 (2 ans et demi d'invincibilité).

214

La première victoire du Mans dans le derby a également été la plus prolifique en points : 214 ! L'attaque était à l'honneur ce 16 octobre 1990 (108 à 106, au Mans). Le match le moins prolifique est plus récent ; le 23 décembre 2017, les Manceaux l'emportent 65 à 47 à Antarès.

31

C'est le plus grand écart de point qu'il y a eu. Ce 27 septembre 1997, les Choletais, à domicile, atomisent les Manceaux 81 à 50. En général, les rencontres sont bien plus serrées : elles s'achèvent en moyenne avec 10 points d'écart et à six reprises, il n'y en a eu qu'un seul.